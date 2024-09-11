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Брюссель: Из-за угроз Венгрии Шенгенская зона может вскоре прекратить существование (1)

Euronews 11 сентября, 2024 12:40

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В Еврокомиссии заявили, что если Виктор Орбан перейдёт от угроз к действиям, то это ударит по целостности всей Шенгенской зоны. Еврокомиссия обрушила шквал критики на правительство Виктора Орбана после того, как премьер-министр пригрозил выдать нелегальным мигрантам, достигшим границ Венгрии, билеты на автобус в один конец – до столицы ЕС.

По мнению Брюсселя, подобная "провокация", если Будапешт перейдёт от слов к делу, поставит под угрозу безопасность всей Шенгенской зоны.

"Что касается заявлений венгерских властей о том, что они будут перевозить нелегальных мигрантов с венгерско-сербской границы в Брюссель, то, одним словом, это неприемлемо", – заявила во вторник представитель ЕК Анита Хиппер.

"Это станет явным нарушением законодательства ЕС, а также закреплённого в Договоре о ЕС принципа добросовестного и лояльного сотрудничества, а также взаимного доверия", – добавила она.

Пресс-секретарь сообщила, что Еврокомиссия "находится в контакте" с Будапештом, чтобы убедиться, что Орбан "воздержится" от реализации объявленного плана. Также ведутся переговоры с соседними с Венгрией странами, которые могут быть потенциально затронуты.

Государства-члены Шенгенского соглашения могут временно вводить погранконтроль на внутренних границах, сокращать часы работы КПП или даже временно их закрывать, причём подобное решение может быть принято в одностороннем порядке, как это сделала Германия после нападения с ножом в городе Золинген в августе.

Смена курса канцлера Шольца, который пытается сбить ультраправую волну, и традиционная антимигрантская риторика Венгрии вызывает опасения, что Шенгенская зона, одно из самых ощутимых достижений блока, может вскоре прекратить своё существование.

Страсти в очередной раз накалились в июне, когда суд ЕС обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро за "постоянное нарушение" правил предоставления убежища. На страну также наложены пени в 1 миллион евро за каждый день просрочки выполнения постановления.

Венгрия вердикт ожидаемо раскритиковала и потребовала, чтобы ЕС выплатил ей 2 миллиарда евро – сумму, которую, как утверждают власти, страна потратила с 2015 года на защиту границ блока.

Угрозы трансфера мигрантов в Брюссель напоминают некоторые методы, используемые в США: ультраконсервативный губернатор Техаса Грег Эбботт с апреля 2022 года направляет автобусы с мигрантами в штаты, где правят демократы, чтобы ослабить давление на приграничные города с Мексикой.

В сентябре 2022 года губернатор-республиканец Флориды Рон Десантис отправил около пятидесяти венесуэльских беженцев самолётом на остров Мартас-Винъярд, фешенебельный район Массачусетса, где расположены загородные резиденции многих знаменитостей.

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