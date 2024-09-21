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Больницы вынуждены поднять цены: прибавка к зарплате работникам ляжет тяжелым бременем на пациентов (4)

© Lsm.lv 21 сентября, 2024 07:38

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Полным ходом идет работа над формированием бюджета-2025. Для представителей больниц неприятным сюрпризом стало известие о том, что дополнительных денег на компенсации повышения минимальных зарплат в следующем году у них не будет. Чем это чревато для больниц и их пациентов? Своим мнением на этот счет в передаче «Домская площадь» поделился руководитель Второй рижской больницы, член правления Латвийского общества врачей Сандрис Петронис.

С января минимальная заработная плата вырастет до 740 евро. Прибавка составит 40 евро в месяц. Казалось бы, немного, но для многих работников больниц — сотрудников хозяйственной части, уборщиков и т.д. — это серьезное подспорье. Прибавка к зарплате для них — благо, но на сами больницы она ляжет тяжелым бременем, ведь государство компенсировать эти затраты отказывается, считая, что учреждения должны изыскать средства в своих внутренних резервах. 

 «Мы призываем Минздрав и политиков все-таки найти эти необходимые средства, иначе ситуация будет очень сложной, и в нашем бюджете появится знак минуса», — комментирует эту позицию Сандрис Петронис.

Специалист говорит о том, что следующий год принесет большую головную боль менеджменту больниц: сбалансировать все услуги — задача почти невыполнимая.

В результате, прогнозирует Сандрис Петронис, пострадают пациенты, ведь больницам не останется ничего другого, как повысить цены на свои услуги. 

«В последние годы тарифы на услуги стационаров не пересматривались, и нынешняя ситуация, когда больницы должны сами компенсировать повышение минимальной зарплаты, вынуждает их это сделать. При нынешнем раскладе другого варианта нет», — заявил специалист.

Но, конечно, неотложная помощь остается бесплатной и без нее никто не останется, - заверил он.

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Комментарии (4) 21 реакций
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