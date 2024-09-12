Бизнесмены от общепита не горят желанием кормить депутатов Сейма — обойдутся чипсами и булочками?

Если желающих обеспечивать депутатов питанием не найдется, рассматривается возможность через процедуру закупок найти арендатора, который сможет оборудовать в здании Сейма киоск самообслуживания с различными продуктами.
Критически об этой ситуации высказался депутат партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. "Похоже, что предприятия общественного питания договорились бойкотировать предложение об аренде кафе в Сейме", - сказал он, предположив, что предприятия отрасли не хотят предоставлять услуги депутатам, так как налог на добавленную стоимость для них не снижен.