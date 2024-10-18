Бензин снова подорожает: «Неаткарига». А впоследствии на 18-20 центов за литр

С 2027 года, поставщики топлива по всей Европе должны будут участвовать в Схеме торговли квотами на выбросы, что означает, что стоимость покупки этих квот для торговцев топливом будет заложена в цены на топливо. Обязательство Латвии повышать цены на топливо быстрее, чем в других странах, закреплено в Законе о транспортной энергии, принятом Сеймом 26 сентября в первом чтении, который в его нынешнем виде начнет влиять на стоимость перевозок с 2026 года. В этом году выбросы парниковых газов от транспорта должны быть сокращены на 6 %, а в последующие годы - на несколько процентов.

Повышение коснется всего

Возможно, утешает тот факт, что предлагаемое повышение цен на топливо будет трудно заметить в зигзагах инфляции, с которой мы сталкиваемся как на полках магазинов, так и в латвийских государственных учреждениях. Цены на услуги, оплачиваемые этими учреждениями, с гораздо большей вероятностью вырастут на десятки процентов (а может быть, и на сотни).

Например, правительство только что утвердило повышение цен на билеты в Национальный исторический музей для различных групп посетителей: с 75 евроцентов до 3 евро, с 3 евро до 8 евро, с 4 евро до 18 евро и так далее.

Цели повышения акцизов на топливо в 2025 и 2026 годах - «частично компенсировать сокращение поступлений от налога на труд, а также увеличить ресурсы государственного бюджета, особенно в текущем контексте критических потребностей в финансировании внешней и внутренней безопасности и других мер, необходимых для общества».

Совокупный эффект от повышения топливных тарифов и сокращения потребления, по расчетам, составит дополнительную прибыль для страны в размере почти 33 млн евро в следующем году, 62 млн евро в 2026 году и еще 7 млн евро в 2027 году, когда уже должны будут действовать гораздо более мощные механизмы повышения цен на топливо.

Следует ожидать 18-20 центов за литр

Авторам законопроекта о транспортной энергетике и налогового пакета 2025 года вряд ли понятно, как сокращение выбросов ПГ будет распределено между общим снижением потребления топлива и заменой ископаемого топлива на гораздо более дорогое «продвинутое биотопливо» и биогаз. «Каждое сокращение выбросов парниковых газов на 3% создаст дополнительное бремя в размере 50 миллионов евро для промышленности и налогоплательщиков, в результате чего к 2030 году общая сумма увеличится более чем на 250 миллионов евро в год», - говорит председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис.

Хотя это не произойдет сразу после 1 января 2025 года, Ассоциация торговцев топливом предупреждает, что каждый автомобилист или компания, у которых расходы на топливо являются одной из статей затрат, должны ожидать дополнительного повышения цен на 18-20 евроцентов за литр в разумно обозримом будущем. Ассоциация утверждает, что такой рост цен на топливо неприемлем в условиях нынешней экономической стагнации.

Либо копите на электромобиль, либо идите в чиновники

Остается открытым вопрос, не является ли поддержание стагнации целью латвийского правительства. Чем меньше реальная экономика и население Латвии, тем легче ей будет выполнить постановление 2018/841 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года о сокращении выбросов парниковых газов. О его существовании Латвии напомнили только в этом году в связи с заявленным Европейской комиссией обязательством потребовать результаты выполнения постановления в 2030 году.

Хотите верьте, хотите нет, но истории о том, что латвийские власти на самом деле ничего не сделают для выполнения этих требований, кроме как объединят повышение цен на топливо и другие требования с расчетом на то, что к 2030 году владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания смогут позволить себе покупать топливо в основном только для служебного пользования на предприятиях, а также в домашних хозяйствах.

Те же, кто может позволить себе электромобили, продолжат ездить на них и сейчас. Это еще раз подтвердила вчерашняя новость, получившая название инфраструктурного налога. Пока это заявка Министерства сообщения на более поздний срок, к которому название налога и другие параметры могут измениться, но

национальный курс на то, чтобы сделать автомобили и автотранспорт уделом богатых, а по сути - привилегией чиновников, задан незыблемо.

Повышение акцизов на топливо - это еще один сигнал к тому, что нужно либо копить деньги на электромобиль, либо лезть в государственную кормушку. Следует предупредить, что копить деньги будет еще сложнее из-за экономической стагнации, которую правительство Латвии решило поддерживать повышением налоговых ставок. При этом число государственных служащих и рост их зарплат не ограничены. Правительство рассматривает повышение налогов как способ поддержать любое число государственных служащих. Рассмотренные здесь ставки акцизов на топливо - не единственные, которые будут повышены с 1 января следующего года и в дальнейшем.