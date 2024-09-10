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Apple и Google проиграли в Европейском суде тяжбы о миллиардных штрафах

© Deutsche Welle 10 сентября, 2024 13:49

Мир 0 комментариев

Американские концерны Apple и Google окончательно потерпели поражение в судебной тяжбе о многомиллиардных штрафах. Европейский суд в Люксембурге во вторник, 10 сентября, отменил решение суда низшей инстанции в пользу Apple и встал на сторону Еврокомиссии.

Длительная судебная тяжба велась из-за спора вокруг налоговых льгот, предоставленных Apple Ирландией. Еврокомиссия посчитала эти льготы нарушением правил честной конкуренции. В 2016 году регулятор потребовал от Apple заплатить штраф в размере 13 млрд евро плюс пени. С тех пор эти деньги лежат на трастовом счету.

Что касается Google, то Европейский суд постановил, что этот концерн должен заплатить штраф в размере 2,4 млрд евро. По заключению суда, американский интернет-гигант с помощью собственного сервиса сравнения покупок обеспечил себе несправедливые преимущества и тем самым злоупотребил своим господствующим положением на рынке.

Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере 2,4 млрд евро в 2017 году, объяснив это тем, что Google на странице поиска ставит результаты собственного сервиса на первые места, снабжая их не только текстом, но и картинками, в то время как результаты альтернативных сервисов приводятся ниже в виде простых синих линков.

В результате пользователи, по заключению Еврокомиссии, значительно чаще кликают на результаты сервиса Google, чем на результаты конкурентов, которые вдобавок зависят от объема трафика на главной странице Google, чтобы обеспечить себе успех. Тем самым Google злоупотребил доминирующим положением на рынке, констатировал регулятор в 2017 году.

Еврокомиссия в последние годы наложила на Google сразу несколько миллиардных штрафов, но они, благодаря процветающему бизнесу интернет-гиганта на онлайн-рекламе, почти не составили для него проблем. 

Уже на следующей неделе Европейский суд рассмотрит тяжбу Google с Еврокомиссией о взыскании с американского концерна штрафа в размере 1,49 млрд евро за нарушение правил конкуренции при составлении рекламных контрактов. В Брюсселе пришли к выводу, что Google незаконно препятствовал другим поставщикам в размещении рекламы в поисковых системах сервиса AdSense for Search.

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

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Родителям детей, болевшими дифтерией, восстановлены права опеки

Новости Латвии 17:44

Новости Латвии 0 комментариев

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

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