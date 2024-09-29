Айя Гериня-Берзиня: в онкологии слишком мало персонала — один врач работает за троих

Она заявила, что сейчас не хватает и онкологов-химиотерапевтов, и гематологов, и дополнительных медсестр и координаторов, так как работа с каждым онкопациентом - очень длительная.

"Ему проводят диагностику несколькими методами, нужно много анализов, а дальше надо следить за терапией, так как она серьезная, следить за побочными явлениями", - поясняет Гериня-Берзиня, зачем нужен дополнительный персонал.

Причем этих пациентов становится все больше, ведь благодаря новым успешным методам терапии они дольше живут.

"Если когда-то на четвертой стадии они умирали за полгода, то теперь они живут 4-5 лет", - признала руководитель клиники.

Однако новые пациенты тоже прибавляются, в связи с чем медперсонала слишком мало и на всех больных его не хватает.

"У нас в среднем один врач вырабатывает ставку трех врачей", - обрисовывает ситуацию Гериня-Берзиня. Кроме того, врач еще должен успевать обучать студентов и резидентов, готовить презентации, посещать конференции и заниматься самообразованием.

Гериня-Берзиня предупреждает, что слишком большой объем работы на одного человека может привести к выгоранию: "Да и зарплата по сути не компенсирует вложенный труд".