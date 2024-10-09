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Агата Муцениеце в шоке: сын хочет жить с отцом

СтарХит 9 октября, 2024 15:55

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В данное время Агата Муцениеце борется с бывшим мужем Павлом Прилучным за сына Тимофея и дочь Мию. Актер считает, что дети должны жить с ним.

Агата делает все возможное, чтобы не допустить этого. О своих переживаниях она рассказывает подписчикам, отмечая, что шокирована методами Павла. В частности, недавнее судебное заседание буквально выбило Агату из колеи. Оказалось, в последнее время сын все реже общается с ней — большую часто времени Тимофей проводит с отцом и его супругой Зепюр Брутян.

«Тимофея не был дома с августа, да и в августе он побыл всего один день. Мия безумно скучает по брату и, конечно, по папе! Тима с нами почти не общается. Я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать. Сын сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет! У детей сейчас каникулы, я собираюсь в поездку, которую планировала еще с февраля, потому что заслужила! Мне все кричат в один голос, чтобы я не отдавала Мию папе на остаток каникул, потому что есть риски (я отказываюсь в них верить)», — откровенничала 35-летняя Муцениеце в личном блоге.

Агату в непростой период поддерживают многочисленные подписчики. Они оставляют нелестные комментарии под постами Брутян в соцсети, считая, что та приложила руку ко всей этой истории. Зепюр, которая воспитывает сына Микаэля от Прилучного, старается не поддаваться на провокации.

«А вы бы отдали своего сына? Вы бы не боролись за него? Он не смысл вашей жизни? Не безусловная любовь? Вы бы хотели, чтобы его настраивали против вас, портили психику судами? Агата всегда отпускала детей к папе, так что еще нужно? Отобрать? Браво! А вы ведь мама… Верните Агате сына! И пусть вы заблокируете меня и удалите комментарии, но Бог и Тимофей не забудут»; «Отдайте ребенка Агате и не настраивайте мальчика против матери. Живите по совести», — негодуют фанаты Муцениеце.

Остается только догадываться, чем закончится этот скандал. Агата Муцениеце в свою очередь уже не скрывает, что сильно пожалела о недавней борьбе с Павлом за алименты… «Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит таких переживаний: я в шоке от того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией!» — сетует она.

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