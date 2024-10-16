Парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич сообщил, что министерство настаивает на применении к предприятию "Škoda Vagonka" строгих мер, однако сейчас приоритетом являются пассажирские перевозки.

"Сейчас идет процесс приемки 31-го поезда, который в ближайшее время будет завершен, а 32-й поезд находится в стадии комплектования", - рассказал Дубкевич.

По его словам, в тот момент, когда договор будет выполнен, можно будет начать активные дискуссии с предприятием о штрафных санкциях. "Очевидно, что эти штрафные санкции будут. От этого Минсообщения не отступало. Окончательное решение будет принято с учетом документации и пояснений, представленных "Škoda Vagonka"", - сказал Дубкевич.

Депутат Сейма и бывший министр сообщения Янис Витенбергс (Нацобъединение) заявил, что ответы Минсообщения и АО "Pasažieru vilciens" (PV) являются "классической отговоркой". "К концу 2023 года должны были быть доставлены все поезда, а затем было подписано дополнительное соглашение о том, что поезда будут поставляться до середины этого года. Но и этого не произошло. Теперь это соглашение не позволяет претендовать на штрафные санкции за задержку первых поездов", - сказал депутат.

Директор департамента железной дороги Минсообщения Патрикс Маркевич отметил, что договор еще находится в стадии выполнения. С юридической точки зрения, PV вообще не должно отвечать на такие запросы, поскольку это тесно связано с тактикой судопроизводства, в том числе тем, какими будут аргументы сторон.

Председатель комиссии по запросам Раймонд Чударс поинтересовался, когда PV будет готово информировать о позиции относительно размера санкций, на что Дубкевич ответил, что воздержится назвать конкретную дату. "Очевидно, что это произойдет в ближайшее время после приемки всех поездов и оценки юридических условий", - добавил он.

Витенбергс отметил, что прошло уже четыре месяца с тех пор, как нужно было принять все поезда, и пандемия "Covid-19" и война в Украине больше не влияют на сроки поставок. По его мнению, министерство и PV не отстаивают свою позицию и не понимают, что сами подписали.

В подготовленном Минсообщения ответе комиссии указано, что в заключенном договоре предусмотрен ряд механизмов, защищающих интересы PV, в том числе после поставки последнего электропоезда будет доступно не менее 11 млн евро, так как в соответствии с условиями договора с каждого платежа за каждый поставленный поезд удерживается 5%, которые планируется оплатить после доставки всех поездов.

Кроме того, "Škoda Vagonka" предоставило обеспечение исполнения договора (банковскую гарантию), которое будет действовать в течение пяти лет после приемки последнего электропоезда, обеспечив возможность для PV в случае необходимости, в том числе в отношении неуплаченной неустойки, обратиться к выдавшему гарантию банку за выполнением обязательств "Škoda Vagonka". Общая гарантия обеспечения исполнения договора составляет более 12 млн евро. Дополнительно после доставки последнего электропоезда PV должно произвести платеж в размере 40%, или 2,9 млн евро от цены электропоезда.

Минсообщения поясняет, что таким образом для удержаний за неуплаченные "Škoda Vagonka" неустойки, если таковые будут, после поставки последнего электропоезда будет доступно более 26 млн евро, что существенно превышает максимально допустимый в договоре размер неустойки.

Точную сумму начисленной неустойки PV не раскрывает, но сообщает, что ее сумма превышает 100 тыс. евро.

Кроме того, PV не исключает возможности того, что "Škoda Vagonka" может не согласиться с начисленными штрафами, и тогда преждевременное распространение этой информации может затруднить процесс переговоров или ослабить позицию PV в суде, если не будет достигнуто соглашение сторон в соответствии с договором.

В письме также говорится, что на основании предоставляемых PV услуг, таких как аренда помещений депо, предприятию "Škoda Vagonka" сейчас выставлены счета на общую сумму свыше 1,3 млн евро, а полученные платежи по выставленным счетам превышают 1,2 млн евро. При этом выставлены счета о прямых убытках PV в связи со случаями, когда из-за дефектов электропоездов их использование было невозможно. Эта сумма составляет в общей сложности более 30 000 евро. Дополнительно компания "Škoda Vagonka" произвела платеж в размере 3000 евро за предъявленную ей неустойку.