TikTok заблокировал десятки пропагандистских аккаунтов России

Блокировке подверглись около 40 аккаунтов Sputnik: 11 — дальнего зарубежья, 26 — ближнего.

13 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора, пропагандиста Дмитрия Киселева. Ограничения были обоснованы тем, что российские медиаструктуры активно занимаются дезинформацией, манипуляциями общественным мнением и вмешательством во внутренние дела других стран.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предписало завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября. Ограничительные меры также затронули АНО «ТВ-Новости» — юридическое лицо RT, некоммерческую организацию «Евразия» и ее директора Нелли Парутенко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал внесенные в санкционный список организации и лица «частью российской военной машины». Он также сообщил, что США совместно с Великобританией и Канадой начали дипломатическую кампанию для борьбы с угрозами, исходящими от RT и других российских медиа.

По словам Блинкена, в последние месяцы Госдепартамент, Минюст, Минфин и ФБР проводили скоординированные усилия для противодействия вмешательству России в выборы. В результате было установлено, что «Россия сегодня» и RT не только распространяют кремлевскую пропаганду, но и участвуют в тайных операциях российских спецслужб.

«Благодаря новой информации, во многом исходящей от сотрудников RT, мы знаем, что RT обладает кибервозможностями и задействована в скрытых информационных операциях, операциях влияния, а также в военных закупках», — сообщил госсекретарь. При этом он подчеркнул: в рамках расширения потенциала RT российское государство создало внутри канала подразделение с возможностями для киберопераций, тесно связанное с российской разведкой.