15 тысяч профессиональных военных: в Литве меняется структура армии, появится пехотная дивизия

По информации министерства, эти цифры предложены с учетом текущей геополитической ситуации.

«В настоящее время в планирующуюся принципиальную структуру армии намечается ввести новое соединение - пехотную дивизию. Воинское подразделение размером с дивизию будет формироваться поэтапно до 2030 года при попутном укреплении существующих воинских частей Вооруженных сил Литвы и создании новых воинских частей», - сказал министр обороны Лауринас Касчюнас.

По словам Касчюнаса, пехотная дивизия с отнесенными к ней воинскими частями будет насчитывать около 17,5 тыс. солдат.

Она будет формироваться из военнослужащих профессиональной и обязательной начальной военной службы, добровольцев и военнослужащих активного резерва.

Согласно постановлению правительства, со следующего года количество призывников будет постепенно увеличиваться, чтобы с 2027 года ежегодно призывать на срочную военную службу более 6 тыс. молодых людей.

«Установленные с 2028 года пороговые значения численности военнослужащих, подлежащих призыву на срочную начальную военную службу, позволят перейти к всеобщему призыву», - говорится в сообщении Минобороны.

По данным министерства, с 2030 года планируется призывать 3,9 тыс. военнообязанных на девять месяцев срочной службы, 100 - на три месяца службы после получения профессий, которых не хватает в армии, еще 1 тыс. студентов будут служить в армии от 160 до 200 дней, а 1,35 тыс. молодых людей будут обучаться по другим программам подготовки, утвержденным главнокомандующим ВС, со сроком службы от 90 до 120 дней.

Также намечается, что число профессиональных военных будет постепенно увеличиваться с 13,5 тыс. в этом году до 15,5 тыс. в 2030 году, а число военнослужащих непостоянной военной службы составит около 300 человек.

В целом количество военнослужащих запаса, призываемых на учения и тренировки в год, планируется увеличить с 3,81 тыс. до 5,9 тыс. человек.