Investīcijas veiktas Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda («REPowerEU») finansētā projekta laikā. Uzņēmums ar elektroapgādes infrastruktūras attīstības projekta rezultātiem, paveiktajiem darbiem un to nozīmi Latvijas energosistēmas attīstībā, modernizācijā un energodrošības stiprināšanā informēs 12. augustā plkst. 11 Launkalnē, Smiltenes novadā.
Pasākuma laikā tiks atklāta projekta laikā sadarbībā ar AS «Augstsprieguma tīkls» uzbūvētā Launkalnes 110/20 kilovoltu (kV) transformatoru apakšstacija Smiltenes novadā.
Investīciju rezultātā palielināta sadales sistēmas kapacitāte un klientiem pieejamā jauda, stiprināts elektroapgādes drošums un noturība, kā arī radīti priekšnosacījumi atjaunīgās enerģijas attīstībai, tautsaimniecības elektrifikācijai un jaunu klientu pieslēgšanai elektrotīklam.
Pasākumā piedalīsies «Sadales tīkla» vadība, Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvniecības un Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji, kā arī vietējie uzņēmēji.
«Sadales tīkls» pagājušajā gadā strādāja ar 382,239 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 24,8% — līdz 35,27 miljoniem eiro.
«Sadales tīkls» ir valstij piederošā «Latvenergo» koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.
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