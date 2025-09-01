Женщина пропала по пути на пляж: полиция и волонтеры продолжают поиски

Анна Конотопа (1980 г. р.) в четверг, 28 августа, около 14:00 вышла из дома в посёлке Дзидриняс (Стопиньская волость, Ропажский край) и на такси направилась к пляжу Царникавы. С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

По информации полиции, на ней была серая куртка, фиолетовые брюки с цветочным узором и красная обувь. Рост женщины около 165 см, волосы каштановые. Известно, что её видели в тот же день, между 14:00 и 15:00, на автостоянке по адресу ул. Лайву, 24, в Царникаве.

С вечера пятницы до утра субботы прошли масштабные поиски с участием родственников, волонтёров Bezvēsts.lv и десятков добровольцев. Поисковая операция длилась с 20:00 до 4:00, но результатов не принесла.

Сейчас полиция и BEZVESTS.LV обращаются к жителям и отдыхающим, которые могли находиться рядом в указанный промежуток времени. Возможно, кто-то видел Анну на пляже или стоянке, или же у кого-то сохранились фотографии и видеозаписи, где она случайно попала в кадр. Любая информация может помочь восстановить её маршрут.

Сообщить сведения можно по телефону 112 (полиция), а также по номеру 22084084 или e-mail info@bezvests.lv.