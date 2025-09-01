Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Женщина пропала по пути на пляж: полиция и волонтеры продолжают поиски

Редакция PRESS 1 сентября, 2025 18:10

Важно 0 комментариев

Valsts Policija

Государственная полиция совместно с волонтёрами организации BEZVESTS.LV продолжают поиски 43-летней Анны Конотопы, которая 28 августа отправилась на пляж в Царникаве и пропала без вести.

Анна Конотопа (1980 г. р.) в четверг, 28 августа, около 14:00 вышла из дома в посёлке Дзидриняс (Стопиньская волость, Ропажский край) и на такси направилась к пляжу Царникавы. С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

По информации полиции, на ней была серая куртка, фиолетовые брюки с цветочным узором и красная обувь. Рост женщины около 165 см, волосы каштановые. Известно, что её видели в тот же день, между 14:00 и 15:00, на автостоянке по адресу ул. Лайву, 24, в Царникаве.

С вечера пятницы до утра субботы прошли масштабные поиски с участием родственников, волонтёров Bezvēsts.lv и десятков добровольцев. Поисковая операция длилась с 20:00 до 4:00, но результатов не принесла.

Сейчас полиция и BEZVESTS.LV обращаются к жителям и отдыхающим, которые могли находиться рядом в указанный промежуток времени. Возможно, кто-то видел Анну на пляже или стоянке, или же у кого-то сохранились фотографии и видеозаписи, где она случайно попала в кадр. Любая информация может помочь восстановить её маршрут.

Сообщить сведения можно по телефону 112 (полиция), а также по номеру 22084084 или e-mail info@bezvests.lv.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

