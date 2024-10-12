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Задержанный в Шкилбены гражданин Латвии участвовал в военных действиях в Украине — СГБ

© LETA 12 октября, 2024 14:59

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Задержанный на этой неделе в Шкилбены латвийский гражданин не только служил в российской армии, но и принимал участие в военных действиях в Украине, подтвердили агентству LETA в Службе госбезопасности (СГБ).

Изначально против него в СГБ был начат уголовный процесс в связи с нарушением запрета служить в российских вооруженных силах, установленного Законом о национальной безопасности.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный не только служил в армии страны-агрессора, но и воевал в Украине. Ввиду этого СГБ принято решение дополнительно квалифицировать деятельность данного лица согласно статье Уголовного закона - как активное противоправное участие в вооруженном конфликте за пределами территории Латвийской Республики.

К участнику боевых действий в Украине в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.

Уже сообщалось, что 7 октября в Шкилбенской волости пограничники задержали латвийца, незаконно пересекшего госграницу с российской стороны.

Погранслужба начала против него уголовный процесс в связи с умышленным незаконным пересечением государственной границы.

Программа ЛТВ "Панорама" на этой неделе сообщала, что пока у СГБ нет основания считать, что задержанный связан с российскими спецслужбами или заслан в Латвию для совершения провокаций либо диверсий. Место службы в России он покинул якобы по собственной инициативе.

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