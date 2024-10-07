Второй похожий пожар за месяц: в Плявниеках горит ангар

Учитывая тот факт, что при приближении к месту происшествия уже было видно сильное задымление, к мероприятию немедленно были привлечены дополнительные ресурсы VUGD.

В настоящее время на месте работают пожарные и спасатели с восемью автоцистернами и автомобиль с брандспойтом.

Это второй случай возгорания ангара за последний почти месяц. Уже сообщалось, что 6 сентября около полудня в Риге, в Плявниеках, на улице Мейрану, в деревянном ангаре, принадлежащем Латвийской национальной опере и балету, вспыхнул опасный пожар.