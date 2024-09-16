Водитель мопеда не справился с управлением: воскресные ДТП

Одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Риге, в окрестностях Ильгуциемса, где около 8.15 водитель мопеда, ехав по улице Буллю, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб, еще один с травмами доставлен в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

С другой стороны, незадолго до 21:00 в Бирзгальской волости Огрского края на трассе Рижская ГЭС-Яунелгава (Р85) водитель автомобиля Nissan сбил пешехода, который погиб. Обстоятельства происшествия также до сих пор выясняет полиция.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия.

Пятеро водителей были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, у всех из них концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность.