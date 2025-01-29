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В Латвии запретили доступ еще к семи сайтам российской пропаганды

Редакция PRESS 29 января, 2025 12:01

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Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к семи сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Совет получил письмо от другого компетентного госоргана о том, что сайты "sfr.gov.ru", "74.ru", "mgimo.ru", "www.dp.ru", "don24.ru", "krd.ru", "artek.org", поддерживают и оправдывают российское вторжение в Украину и присоединение части Украины к России, соответствуют нарративу российской агрессивной военной пропаганды и могут создать ложное впечатление о войне в Украине, а также способствовать оправданию военных преступлений, совершенных Россией, в латвийском обществе.

Изучение сайтов показало, что они распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая вторжение России в Украину и присоединение части Украины к России.

На этом основании НСЭСМИ принял решение ограничить доступ к вышеупомянутым сайтам, доменным именам или адресам интернет-протокола, а также ограничить доступ к зеркальным страницам этих сайтов.

Аналогичные решения об ограничении доступа к российским пропагандистским сайтам принимались НСЭСМИ и ранее.

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