Удары Израиля по Ливану: погибли почти 560 человек, Джо Байден обратился к Генассамблее ООН

Израильские власти сообщают, что наносят удары по инфраструктуре и боевикам ливанской группировки «Хезболла», которая опирается на поддержку Ирана и постоянно обстреливает северные районы Израиля. Во вторник утром «Хезболла» выпустила по Израилю десятки ракет. Большинство из них были перехвачены, но некоторым зданиям был нанесен ущерб, сообщил ЦАХАЛ.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что группировка нанесла ракетный удар по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля. По данным дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса, находящегося в северной части Израиля, все утро здесь периодически раздавались сигналы тревоги.

Израильские военные заявили о нанесении более 1600 ударов по Ливану в понедельник. В основном удары были сосредоточены на юге, но некоторые из них пришлись на восточные и северо-восточные районы страны. Израиль утверждает, что поражает только цели «Хезболлы», но власти Ливана сообщают, что большинство объектов были объектами жилищной инфраструктуры. Обмен ударами между «Хезболлой» и Израилем продолжался и во вторник.

По данным ЦАХАЛ, из Ливана были выпущены ракеты по району города Афула и долинам на севере Израиля. ЦАХАЛ в свою очередь сообщил об атаке своих истребителей по десяткам целей «Хезболлы» в нескольких районах на юге Ливана. Израильские военные также заявили, что нанесли точечный удар по Бейруту.

Некоторые международные авиакомпании отменили рейсы в Бейрут из-за опасений по поводу безопасности пассажиров. Позже стало известно об отмене некоторых полетов в Тель-Авив из-за нарастающей напряженности в регионе.

Байден все еще верит в дипломатию

Президент США Джо Байден выступил во вторник перед Генеральной Ассамблеей ООН. Это его последнее выступление в Нью-Йорке в качестве главы Белого дома, и по большей части оно посвящено ситуации на Ближнем Востоке. Дипломатическое решение, позволяющее не дать конфликту на Ближнем Востоке превратиться в полномасштабную войну, все еще возможно, сказал Джо Байден.

Он признал, что, несмотря на решимость его администрации после терактов 7 октября не допустить разрастания войны, которая может охватить весь регион, почти через год после событий в Израиле ситуация на ливано-израильской границе стала крайне тревожной.

Он отметил, что огромное количество людей по обе стороны по-прежнему живет в эвакуации, после того как бежали из своих домов в начале обострения конфликта.

«Полномасштабная война не отвечает ничьим интересам. Несмотря на обострение ситуации, дипломатическое решение все еще возможно. Фактически это остается единственным путем к прочной безопасности, позволяющим жителям обеих стран безопасно вернуться в свои дома на границе. Это то, над чем мы неустанно работаем», — заявил президент.

Советники Байдена подтверждают, что он работает буквально сутками, разрабатывая план урегулирования на Ближнем Востоке. Между тем, New York Times со ссылкой на свои источники в окружении Байдена пишет, что многие в его команде сомневаются, что президент успеет предпринять что-либо значительное в его оставшиеся несколько месяцев в Белом доме. В эти же минуты, когда Байден выступал, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать наносить удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

В видеообращении к гражданам Ливана в соцсети Х Нетаньяху сказал: «Наша война не с вами, наша война с «Хезболлой». [Лидер группировки] Хасан Насралла долго вел вас к краю пропасти. Избавьтесь от хватки Насраллы ради вашего же блага».

Он также пообещал, что те ливанцы, у которых в доме или в гараже припасена ракета против Израиля, не смогут продолжать безмятежную жизнь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, присутствующий на Генассамблее, обвинил Израиль во втягивании ближневосточного региона в войну. Он заявил, что не только дети, но и вся система ООН умирает в Газе, имея в виду, что Организация Объединенных Наций не может ничего сделать для окончания конфликта в секторе.

Король Иордании Абдалла II предупредил, что любое принудительное перемещение Израилем гражданских лиц должно рассматриваться как военное преступление.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая перед лидерами стран, сказал, что Ливан находится на грани катастрофы и что мировые лидеры не могут допустить, чтобы он стал еще одним сектором Газа.

Агентство ООН по делам беженцев сообщает о гибели в ходе израильских ударов в Ливане своего сотрудника, а также местного подрядчика. В заявлении агентства говорится, что погибшая Дина Дарвич работала в организации 12 лет и большую часть этого периода базировалась на востоке Ливана. В понедельник дом, в котором Дарвич проживала со своей семьей, был поражен ракетой. Дарвич и ее младший сын погибли на месте, мужу и старшему ребенку удалось спастись, сообщают в Агентстве ООН по делам беженцев. Подрядчик по имени Али Басма сотрудничал с Агентством семь лет и проживал в Тире. Он был похоронен во вторник утром.

«УВКБ ООН возмущено убийством наших коллег, и мы выражаем глубочайшие соболезнования их семьям и близким», — говорится в заявлении организации.

«Мы просто были вынуждены бежать»

В понедельник израильские военные отправили на телефоны жителей Ливана тысячи голосовых и текстовых сообщений с призывом эвакуироваться. Министр ливанского правительства Насер Ясин, возглавивший чрезвычайную комиссию по ситуации, сообщает, что в настоящий момент порядка 28 тысяч перемещенных граждан разместились в зданиях школ по всей стране. Большинство перемещенных — жители юга. Многие также нашли прибежище в домах родственников или в арендованном жилье.

Как передает ближневосточный корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, тысячи жителей южной части Ливана покинули свои дома, на выездах из городов и деревень образовались многочасовые заторы.

«Мы встречали семьи, у которых при себе было лишь несколько сумок с кое-какими вещами. Многие останавливались у главной магистрали, ведущей в Бейрут, ожидая, когда их отвезут во временные убежища», — передает Бачега.

Би-би-си поговорила с семьей из пятерых человек, которые приехали в столицу Ливана, уместившись на одном мотоцикле.

«Что вы хотите от нас услышать? Мы просто вынуждены были бежать», — сказал отец семейства.

Студентка из южного города Эн-Набатия Захра Савли рассказала Би-би-си о ситуации на месте.

«Куда нам идти? Многие люди все еще остаются на улицах. Многие мои друзья стоят в пробках, потому что многие люди пытаются уехать отсюда», — сказала она.

Израильские военные призывали людей к эвакуации из районов, где, по их мнению, «Хезболла» хранит оружие. Предупреждения получали и жители тех кварталов Бейрута, которые не считаются оплотом «Хезболлы», включая Хамру — район, где расположены правительственные министерства, банки и университеты.

«Они звонят всем и угрожают по телефону. Мы приехали, чтобы забрать моего сына из школы. Ситуация не очень хорошая», — сказал агентству Reuters мужчина по имени Исса.

По данным правительства Ливана, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, и это число, вероятно, будет расти.

Министерство образования Ливана заявило, что все школы в стране будут закрыты, многие из них оборудуют под убежища для перемещенных лиц.

По данным издания The Times of Israel, все больше учебных заведений закрываются во вторник в северной части Израиля из-за продолжающихся обстрелов со стороны «Хезболлы».

Анализ: друзья и враги Израиля готовятся к худшему

На войне между Израилем и «Хезболлой» происходит быстрая эскалация и это обусловлено большим размахом воздушных ударов Израиля, пишет международный обозреватель Би-би-си Джереми Боуэн. Хотя конфликт между Израилем и «Хезболлой» длится уже несколько десятилетий, нынешний виток противостояния начался на следующий день после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Еще до нынешней эскалации более 100 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских авиаударов. Около 60 тысяч израильтян были вынуждены эвакуироваться в центр страны. В последние несколько дней Израиль заявил, что одна из главных целей его армии — обеспечить их безопасное возвращение в свои дома.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что атаки на Израиль будут продолжаться до тех пор, пока в Газе не наступит прекращение огня. Но на данный момент очевидно, что ни лидер ХАМАС, ни руководство Израиля не готовы пойти на сделку, которую предложили США.

Хотя по «Хезболле» был нанесен удар, у нее остается достаточно возможностей, чтобы ответить. Именно поэтому друзья и враги Израиля все еще готовятся к худшему. Сравнивая «Хезболлу» и ХАМАС, Боуэн отмечает, что поддерживаемая Ираном ливанская группировка гораздо сильнее: она намного лучше вооружена и обучена. Ее члены много лет воевали в Сирии за президента Башара Асада, так что у нее достаточно боевого опыта.

Учитывая, что Израиль уже втянут в войну в секторе Газа, сможет ли он начать еще более масштабные действия в Ливане, включая отправку собственных военных на территорию страны?

«Я уверен, что [израильские] войска хорошо мотивированы, и они, безусловно, хорошо оснащены, но я также полагаю, что технологические и разведывательные преимущества Израиля не будут столь заметны в наземной войне на территории „Хезболлы“», — отмечает Боуэн.

Дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс отмечает, что в ответ на израильские авиаудары «Хезболла» выпустила по Израилю около 250 ракет (что составляет лишь малую часть того, на что способна группировка), но пока воздержалась от использования более крупного и дальнобойного оружия.

«Все это заставляет задуматься о том, хочет ли «Хезболла» задействовать свой большой арсенал в принципе — или же она просто не в состоянии этого сделать», — отмечает Адамс.

По его мнению, вполне возможно, что «Хезболла» и ее иранские сторонники решили поберечь свою огневую мощь в надежде переждать нынешний кризис.