Центр профилактики и контроля заболеваний: грипп набирает силу, а Covid-19 продолжает уносить жизни

На прошлой неделе в практиках семейных врачей зарегистрировано 42 случая гриппа, что на 19 больше, чем на предыдущей неделе. Случаи гриппа зарегистрированы в Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Риге и Валмиерском крае. В Валмиерском крае грипп зарегистрирован у пяти пациентов из одного домохозяйства.

Интенсивность гриппа на минувшей неделе немного увеличилась, но в целом оценивается как очень низкая, отмечают в ЦПКЗ.

На прошлой неделе лабораторно подтверждено 44 случая "Covid-19", что на 15 случаев меньше, чем неделей ранее.

За неделю было проведено 763 теста, что на 10% меньше, чем за предыдущую неделю. Доля положительных тестов достигла 5,8%, что меньше, чем неделей ранее.

С инфекцией "Covid-19" были госпитализированы 37 новых пациентов, что на три больше, чем неделей ранее. Всего на прошлой неделе в больницах лечились 76 пациентов с инфекцией "Covid-19", при этом в качестве основного этот диагноз был поставлен 51,3% пациентов. Тяжелая степень заболевания была у двух пациентов.

На предыдущей неделе было зарегистрировано два случая смерти пациентов с диагнозом "Covid-19".