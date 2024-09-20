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Цена на отопление: что нового в новом сезоне?

© LETA 20 сентября, 2024 14:34

Бизнес 0 комментариев

Теплоснабжающие предприятия в отопительном сезоне сюрпризов не обещают, доступность энергоресурсов и прогнозы цен свидетельствуют о том, что механизм поддержки домохозяйств этой зимой запускать не придется.

"После пары кризисных лет, когда цена природного газа поднялась очень высоко, да и цена на щепу также значительно выросла, сейчас теплоснабжающие предприятия находятся в ситуации, которую можно было бы охарактеризовать как нормальную: никакого стресса нет, закупки ресурсов вошли в нормальное русло, в отрасли не наблюдается беспокойства по поводу предстоящего отопительного сезона", - рассказывает член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения (ЛАПТ), руководитель предприятия "Jūrmalas siltums" Валдис Витолиньш.

Ранее предприятия закупали топливо на весь год или даже на несколько лет, но сейчас они более осторожны, например, газ закупают только на конкретный отопительный сезон - период с октября по май.

"Если такие договоры заключаются, то они уже рассматриваются как долгосрочные", - подчеркивает эксперт теплоснабжающей отрасли.

Приобретение щепы предприятия осуществляют по-разному: некоторые закупают эти ресурсы на весь год, а многие пользуются услугами латвийско-литовской биржи щепы, покупая щепу по так называемой "spot"-цене, которая определяется предложением и спросом в конкретный момент.

"Компании ловят самую низкую цену, что в некотором роде рискованно. Поэтому они диверсифицируют свои портфели энергоресурсов, закупая часть в долгосрочной перспективе, а часть - в краткосрочной. Это новшество на рынке щепы, и оно заставляет предприятия быть более оперативными", - сказал Витолиньш, признав, что использование щепы в теплоснабжении всегда было дешевле, чем отопление природным газом. При этом цена обоих этих энергоресурсов вернулась на довоенный уровень.

(Latvijas Avīze)

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