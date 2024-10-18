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Трамп: Зеленский никогда не должен был позволить войне начаться, война проиграна

© BBC 18 октября, 2024 14:47

Мир 0 комментариев

Экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп возложил на украинского президента Владимира Зеленского вину за начала войны России против Украины.

Комментарии Трампа прозвучал в четверг в подкасте PBD с Патриком Бет-Дэвидом. Трамп пошел на шаг дальше относительно его предыдущей критики в адрес Зеленского, комментирует Reuters. Его мысль заключалось в том, что президент Украины виноват не только в том, что не смог положить конец войне, но и в том, что помог начать ее (хотя конфликт начался, когда Россия вторглась на суверенную украинскую территорию).

«Это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна», — сказал экс-президент США.

Этот комментарий позволяет предположить, что в случае победы на выборах Трамп, вероятно, радикально изменит политику США в отношении Украины.

Бывший президент-республиканец часто критиковал Зеленского во время своей предвыборной кампании, неоднократно называя его «величайшим продавцом на Земле» — за то, что тот запросил и получил миллиарды долларов военной помощи США с момента начала войны в 2022 году.

Трамп также раскритиковал украинского лидера за неспособность добиться мира с Москвой, он предположил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы заключить мирное соглашение (уступка, которую Киев считает неприемлемой).

Зеленский представил свой «план победы» на этой неделе в Верховной раде Украины и в Евросовете, а в сентября — в США, в том числе Трампу во время их встречи в Нью-Йорке.

Однако публичные комментарии Трампа предполагают, что он может попытаться свернуть помощь Украине, если он победит вице-президента Камалу Харрис 5 ноября, пишет Reuters. Экс-президент неоднократно (и бездоказательно) заявлял, что может положить конец войне еще до того, как вступит в должность в январе (и не говорил, как именно). Харрис обещала продолжать поддерживать Украину и упрекала Трампа за нежелание противостоять президенту России Владимиру Путину.

 

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