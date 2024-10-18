Тонкий намек: какое послание зашифровано в логотипе Coca-Cola?

Coca-Cola, один из самых известных брендов в мире, легко узнаваем по классической красной упаковке и белой закрученной надписи. И на протяжении многих лет, по мере того как Coca-Cola выпускала новые варианты своего напитка, известный логотип адаптировался к каждой новой версии, сохраняя при этом свой фирменный облик, пишет британское издание Express.

Бренды по всему миру стремятся к такой отличительности, во многом полагаясь на мощное воздействие и заметность своих логотипов.

«Бизнес не может игнорировать ценность, которую несет в себе отличный логотип. Он является связью между компанией и потенциальными клиентами, и то, что клиенты запомнят больше всего», - подчеркнул президент компании LOGO.com, создающей логотипы и стратегии брендинга, Ричард Лау.

По его словам, элегантный хвостик «С» в стилизованной эмблеме Coca-Cola призван символизировать улыбку, подчеркивая направленность бренда на счастье и наслаждение.

«Это тонкое послание может остаться незамеченным, но оно подсознательно создает позитивную ассоциацию с брендом в умах потребителей», - рассказал эксперт.

Рецепт напитка был придуман фармацевтом из Атланты, доктором Джоном С. Пембертоном в мае 1886 года. Он принес кувшин нового продукта в аптеку Jacobs' Pharmacy, где его признали «превосходным» и выставили на продажу как газированный напиток по пять центов за стакан. Его бухгалтер Фрэнк Робинсон предложил название Coca Cola, считая, что две буквы «С» будут хорошо смотреться в рекламе. Он же и написал название напитка, экспериментируя со шрифтом «спенсериан», распространенным в то время.

Логотип претерпевал различные трансформации и переделки до конца 1960-х годов. И в 1969 году была представлена ​​мгновенно узнаваемая версия, известная и любимая по сей день.