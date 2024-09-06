SHOT 6 сентября сообщил без ссылки на источник, что адвокатам удалось добиться для Стрелков замены лишения свободы на службу в зоне СВО. «Фактически этот вопрос уже решен, остался лишь ряд формальностей», — пишет телеграм-канал.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская в своем телеграм-канале назвала сообщение об отправке ее мужа на фронт фейком. «Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией», — написала она.

Его адвокат Александр Молохов также заявил, что информация о его подзащитном — лишь слухи. «Знаете, на заборе много чего написано. Я пока не готов официально ни подтвердить это, ни опровергнуть, поэтому давайте дождемся сообщений из первых рук. Мы ожидали новостей, думаю, в понедельник-вторник, возможно, они будут», — сказал Молохов.

Адвокат добавил, что не готов подтверждать информацию на этот счет, потому что «в таких делах не зря пишут, что формальности не соблюдены».

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения дела стали два поста в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Материалы дела впоследствии засекретили.