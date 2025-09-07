Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стрейпс: «Это величайший абсурд — в школах до сих пор об этом ломают копья!» О чём речь? (1)

TV24 7 сентября, 2025 06:14

Важно 1 комментариев

Фото latviesi.com

"С момента восстановления независимости Латвии прошло 34 года, почему мы продолжаем ломать копья о том, что в Латвийской Республике с одним государственным языком обучение ведётся только на латышском языке? Я этого не понимаю и никогда не пойму", - выразил своё возмущение по этому поводу журналист и телеведущий Карлис Стрейпс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs.

В прошлом году Стрейпс прочёл в неком интервью, что есть десятиклассники, не владеющие латышским вообще. Вопрос - что с этим ребёнком происходило десять лет?

"Эта неспособность в Латвии решить этот вопрос, не знаю, от страха перед Россией, невозможности, незнания, это величайший абсурд в Латвии - по-прежнему ломают копья об обучении на латышском языке", - заявляет он.

Ранее по этому поводу в эфире TV24 уже высказывался депутат Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис, рассказавший, что в Валке проживает 25% нелатышей, а в Валге - 35%.

Уже несколько лет в Валке все живущие там дети и молодые люди, которые не являются латышами, говорят на "идеальном латышском", сказал Крауклис. "Потому что в своё время мы закрыли русский детский сад, это трудно сделать политически. Да, я это сделал! Мы объединили латышские и русские школы", - заявил он. Десять лет назад 11-й класс закончили последние учащиеся, которые обучались в школе на русском языке.

"После этого все остальные выбрали латышский язык. Родители выбрали, потому что не было [русского] детсада, а был хороший латышский. Это была локальная политическая воля! Все законы позволяли это сделать, и мои коллеги всегда говорили: ты сумасшедший, это же твои избиратеи?! В конце концов эти избиратели оценили это и пришёл русский родитель, который сам всё ещё не умел говорить по-латышски, и сказал: спасибо, что вы так сделали, у моего ребёнка нет никаких проблем! Но этот страх таким образом получить эти русские голоса - это никогда не работало! Это не позволило так сделать, например, в Валмиере, в Риге", - обрисовал ситуацию в Валке Крауклис.

"Это действительно был наш собственный выбор и ответственность", - так рассказал Крауклис о принятом в своё время решении Валкской краевой думы закрыть русские школы.

