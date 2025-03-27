США возобновляют финансирование «Радио Свобода»

Агентство по глобальным медиа США (USAGM) отзывает свое решение от 15 марта об отмене гранта для американской медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС). Об этом говорится в письме старшего советника руководителя USAGM Кэри Лейк от 26 марта, на которое в четверг, 27 марта, обратила внимание "Новая газета Европа".

В документе указывается, что предыдущее решение об отмене гранта аннулировано, а грантовое соглашение снова вступает в силу. При этом USAGM оставляет за собой право отменить грант в будущем, указывается в письме.

Суд в Вашингтоне временно запретил отказ финансирования "Радио Свобода"

Накануне "Радио Свобода" сообщило, что Федеральный окружной суд в Вашингтоне удовлетворил ее ходатайство о временной обеспечительной мере по иску, поданному в отношении USAGM. Судья Ройс Ламберт пришел к выводу, что исполнение этого решения нанесло бы РСЕ/РС "непоправимый ущерб". "Руководство USAGM не может, при помощи одной фразы, практически без обоснования, заставить РСЕ/РС прекратить работу, даже если президент распорядился это сделать", - указал он.

"Мы ценим продуманное и однозначное решение судьи Ламберта, не позволяющее USAGM игнорировать волю Конгресса. Мы с нетерпением ждем дальнейшей поддержки нашей позиции - отказ предоставить нам средства, уже выделенные Конгрессом на оставшуюся часть финансового года, неконституционен", - заявил президент и генеральный директор РСЕ/РС Стивен Капус.