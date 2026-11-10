Кроме того, канцлер ФРГ настаивает на том, чтобы в рамках переговоров о бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы было найдено решение по обеспечению устойчивого многолетнего финансирования Украины, пятый год отражающей российскую агрессию. «Поддержка Украины — это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и этот принцип должен распространяться и на распределение бремени этой поддержки», — подчеркнул Мерц.

В письме он призывает главу Евросовета сделать этот вопрос приоритетным на неформальном саммите ЕС, который состоится 13 ноября в Дублине.