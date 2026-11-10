Общее подтверждение готовности оказывать помощь Украине — «необходимое условие для решения данной проблемы и для обсуждения других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия», — говорится в письме Мерца, текст которого оказался в распоряжении агентства. Речь идет о 45 миллиардах евро, которых Украине не хватает на предстоящий год, отмечает dpa.
Кроме того, канцлер ФРГ настаивает на том, чтобы в рамках переговоров о бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы было найдено решение по обеспечению устойчивого многолетнего финансирования Украины, пятый год отражающей российскую агрессию. «Поддержка Украины — это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и этот принцип должен распространяться и на распределение бремени этой поддержки», — подчеркнул Мерц.
В письме он призывает главу Евросовета сделать этот вопрос приоритетным на неформальном саммите ЕС, который состоится 13 ноября в Дублине.
Помощь Украине: многомиллиардный дефицит
Ранее Европейская комиссия оценила дефицит финансирования помощи Украине на следующий год в 70 млрд евро, из которых 45 млрд должен покрыть Евросоюз. Еще в прошлом году ЕС согласовал выделение Киеву кредита в 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Это решение долго блокировало прежнее правительство Венгрии, но новый премьер-министр страны Петер Мадьяр снял блокаду. 25 июня Киев получил первый транш в рамках кредита.
Однако этих средств теперь недостаточно. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре попросил у партнеров дополнительные 70 млрд евро, чтобы Украина могла продолжать обороняться от агрессии РФ. Главы государств и правительств стран ЕС поручили Еврокомиссии разработать предложение по покрытию этой финансовой потребности.
Кто в Европе не хочет вкладываться
Президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявили, что не намерены участвовать в предоставлении новой финансовой помощи Украине со стороны ЕС. Вклад Венгрии и Чехии также под вопросом. 10 ноября Мерц встретится в Берлине с Мадьяром. Ожидается, что тема помощи Киеву будет в числе главных.
Германия является крупнейшим донором Украины среди стран ЕС, с большим отрывом от остальных. Правительство ФРГ оценило свою поддержку Украины по состоянию на 30 июня 2026 года в 100 млрд евро. Впрочем, по оценкам Кильского института мировой экономики (IfW), 36 млрд евро из них были потрачены в Германии, а еще 22 млрд относятся к будущим обязательствам.
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