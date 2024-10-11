

Всего за одну неделю в Риге произошло три тяжелых ДТП с участием мотоциклистов. 2 октября, врезавшись в ограждение Вантового моста, погиб один мотоциклист. 3 октября столкновение с автомобилем на улице Пулквежа Бриежа уносит жизнь другого. 9 октября в районе парка Гризинькалнс в аварии с легковой машиной получает тяжёлые травмы третий. Похоже на эпидемию?..

«В прошлом году в Латвии погибли 12 мотоциклистов, и это намного больше, чем в доковидную эпоху, когда у нас погибали от силы 1-2 мотоциклиста в год,

— сказал Арнис Блодонс. — Ковид внес свои коррекции в транспортную сферу. За это время продажи мотоциклов увеличились на 15-20 %. В условиях ковидных ограничений мотоцикл стал очень популярным средством передвижения.

Да и вообще многие люди почувствовали его преимущества. Вот я, например, приехал к вам на “Домскую площадь” из Сигулды. Если бы я ехал на машине, то путь у меня занял бы на час больше. Но я ехал на мотоцикле — причем, не нарушая скоростной режим. Просто это средство передвижения дает больше преимуществ на дороге, позволяет обходить пробки и не мучиться с парковками».

Повышенный интерес к мотоциклам остался и после периода эпидемии ковида. По словам Блодонса, сегодня, чтобы попасть в школу вождения, нужно ждать очереди целый месяц, а потом еще месяц — чтобы сдать экзамен по вождению.

Эксперт отмечает, что современные мотоциклы оборудованы массой электронных приспособлений, которые уменьшают риск ДТП. Однако многие мотоциклисты просто не умеют ими пользоваться, а в одной из недавних аварий, приведших к смерти мотоциклиста, подобные устройства вообще были отключены.

Другими причинами аварий он называет нарушение правил дорожного движения. Из девяти случаев гибели мотоциклистов в этом сезоне три произошли из-за левого поворота. Но далеко не всегда в авариях с мотоциклами виноваты сами мотоциклисты. По данным Бюро страховщиков транспортных средств, виновниками таких аварий часто являются автомобилисты.

«Мотоциклы вообще можно назвать малозащищенным транспортным средством. По данным Евросоюза, одной из частых причин аварий с участием мотоциклов является плохое состояние дорог.

Мелкие камни, ямы и ухабы — все то, что для автомобиля является лишь легким неудобством, для мотоцикла может стать смертельной угрозой», — сказал Блоданс. Хотя, конечно, он признает и тот факт, что мотоциклисты, особенно молодые, никогда не откажутся от высокой скорости езды.

Эксперт считает, что в Латвии очень не хватает информации о современных мотоциклах и их возможностях: «Вместо того, чтобы наказывать водителей уже с первого километра превышения скорости, лучше бы занимались просвещением — это гораздо эффективнее. Ведь в аварию можно попасть и на скорости в 50 км/ч».

Кстати, ни один из участников трагических аварий не был членом мотоклуба. «У нас очень высокая культура вождения, и мы следим друг за другом», — добавил Блоданс. Также он подчеркнул, что латвийские женщины-мотоциклистки ездят очень аккуратно — на его памяти ни одна из них не попадала в тяжелую аварию.