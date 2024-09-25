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Скупает за коробку конфет: занятная история о том, как на селе землю делили

© LETA 25 сентября, 2024 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Жительница Балви Антра поделилась с редакцией la.lv историей о том, как сильные мира сего приобретают земли в Латвии.

Она рассказала о смерти своей крестной Паулины в 2014 году, после которой женщина должна была унаследовать землю, но пока она оформляла все документы, оказалось, что право на использование земли получил уже некий Талис Корлашс, который не является родственником покойной.

Этот человек давно скупает земли в регионе, делая различные предложения землевладельцам.

«Параллельно он постоянно хвастается тем, как много у него власти и влияния, гораздо больше, чем у местной думы. Разумеется, я тоже побывала в думе, и некоторые сотрудники были шокированы тем, что возникла такая ситуация. При прежнем руководстве Талис каким-то непостижимым образом умудрялся оформлять все необходимые бумаги. Это уже не первый раз, он всегда знает, каких пенсионеров навестить в доме престарелых, приносит им коробки со сладостями и получает взамен доверенности», - делится своими подозрениями возмущенная женщина.

Договор об аренде причитающейся Антре по наследству земли с Талисом заканчивается в марте 2025 года. Антра решила подождать, когда срок аренды истечет и тогда заявить о своей правах на землю. Тем временем Талис делает всё, чтобы срок аренды был продлен.

В наследство Антра получила дом крёстной и несколько построек, к которым примыкает около 4 гектаров земли. Из-за того, что земля в аренде, она все 10 лет не могла попасть в полученный в наследство дом.

Сам Талис рассказывает эту историю так: его пожилая соседка Паулина не могла сама обрабатывать землю, ушла жить в пансионат и была согласна продать землю ему. Он подал заявку в думу на покупку земли, но там её рассматривали полгода и пока это происходило, старушка умерла. Теперь землю уже нельзя было купить и он подал заявку на аренду земли.

Сам он заботится о том, чтобы развивалось сельское хозяйство края и всегда следит за тем, какую землю для этих целей еще можно приобрести и использовать. В землю Паулины он вложил огромные деньги, чтобы сделать её пригодной для сельского хозяйства и различных проектов в этой области. 1,8 га засадил смородиной и малиной.

И однажды заметил, что к его участку подъехала думская машина. Так и узнал, что на арендованную им землю нашлись владельцы. Талис возмущен и заявляет, что знать не знал о наследниках и пенсионерка Пулина была одинокой. Он видит в ситуации вину думы.

Тем временем дума провела опрос соответствующих специалистов и депутаты подавляющим большинством в 12 голосов проголосовали за то, чтобы разрешить наследнице бывшего пользователя земли приобрести путем экспроприации присоединенный к унаследованным ею постройкам участок земли.

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