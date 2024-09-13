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Сеньков против Херманиса: регулярно провоцирует и пытается расколоть наше общество

Редакция PRESS 13 сентября, 2024 09:31

История и культура 0 комментариев

Время от времени в среде латышской интеллигенции звучат мнения "поперек течения". На сей раз на своей страничке в соцсетях высказался прославленный латвийский режиссер Элмарс Сеньковс. Поводом стали регулярные провокационные высказывания его коллеги Алвиса Херманиса. В последний раз он написал после бомбардировок Львова и известия о трагически погибшей в результате семье:

"Мы все еще так и не узнали, на чьей стороне латвийские русские".

Сеньковс пишет:  "Сегодня меня беспокоят два вопроса. Почему мы до сих пор притворяемся, что не живем в двухобщинном обществе? По-прежнему есть много людей, которые предпочитают не говорить дома по-латышски, проводятся культурные мероприятия для русскоязычной аудитории, большая часть Латгалии говорит по-русски и т.д. Что мы не сделали правильно раньше, чтобы такой ситуации не было сегодня?

Во-вторых, почему Алвис Херманис регулярно и на протяжении долгого времени провоцирует и пытается расколоть наше общество своими записями? Разве это способствует интеграции? Грустно". В комментариях под этим постом Сенькову досталось оппонентов, в том числе от Лианы Ланги.

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