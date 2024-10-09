Ryanair вводит важное правило для пассажиров

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что всем пассажирам придется записаться на рейсы онлайн или через приложение до прибытия в аэропорт. В противном случае при посадке им придется заплатить дополнительные £55 (около 65 евро).

"Мы хотим избавиться от проверок в аэропорту так же, как мы избавились от багажных стоек. Мы работаем над тем, чтобы с 1 мая все делалось в приложении, больше ничего не будет делаться на бумаге", – сказал Майкл О'Лири на пресс-конференции в Дублине.

Он также отметил, что уже предусмотрены процедуры на случай, если у пассажира разрядится батарея телефона и он не сможет получить доступ к информации о бронировании.

"Если у вас разрядится батарея, у нас будет ваше место и паспорт. И мы сможем сделать это на выходе на посадку", – уточнил глава Ryanair.

В настоящее время приложение используют 60% пассажиров. Майкл О'Лири ожидает, что к концу 2024 года этот показатель вырастет до 80%. К маю 2025-го у клиентов не останется другого выбора, кроме как использовать аппликацию.