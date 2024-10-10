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Рвота и понос! В рижской школе неизвестной инфекцией заразилось уже 90 человек: взрослые и дети

© LETA 10 октября, 2024 18:07

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В связи с заболеванием в Рижской вальдорфской школе зарегистрировано более 90 инфицированных, среди них как взрослые, так и дети, сообщили агентству LETA в Центре по контролю заболеваний (SPKC).

Как заявили в SPKC, болезнь прогрессирует относительно медленно. Также сообщается, что в настоящее время продолжаются работы по расследованию причин распространения инфекционного заболевания, более подробную информацию SPKC сможет предоставить после завершения эпидемиологического расследования.

Уже сообщалось, что в минувшие выходные несколько учеников и сотрудников Рижской вальдорфской школы обратились к врачам с жалобами на проблемы с пищеварительной системой, подтвердила LETA руководитель учебного заведения Мара Свилане.

В пятницу к школьной медсестре обратились за помощью 26 детей и учителей. Они жаловались на рвоту, диарею и плохое самочувствие. Большинство из них учатся в здании на улице Калнциема, 160. Однако отдельные случаи заболевания выявлены и по другим адресам учебного заведения, где учатся родственники школьников.

Чтобы ограничить заболеваемость, в образовательном учреждении призвали родителей в понедельник оставить здоровых детей дома. Уже заболевшие ученики, которые чувствуют себя лучше, смогут вернуться в школу только со справкой от семейного врача. В школе также были проведены мероприятия по дезинфекции.

В настоящее время совместно с SPKC проводятся расследования случаев заболевания для выяснения причин. При этом директор школы отверг возможность того, что причиной заболевания является пищевое отравление, поскольку заболели и ученики, не посещавшие в этот день школу.

Причину заболевания объясняют в первую очередь острыми кишечными инфекциями, а не возможной вспышкой вируса, уточнили агентству LETA в SPKC. О ситуации проинформирована также Продовольственно-ветеринарная служба.

С середины сентября в SPKC поступила информация о трёх учебных заведениях, где число заболевших превышает пять человек. Хотя замечено, что в школах и детских садах все чаще случаются вспышки» заболеваний, причины этого могут быть несвязанными, заявил SPKC.

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