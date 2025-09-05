Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рубить, не дожидаясь короеда! Минсельхоз драматически снижает возраст вырубки леса

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 18:37

Важно 0 комментариев

Земледельческое министерство подготовило поправки к Лесному закону, предлагая сократить возраст главной рубки для ряда пород. Для ели этот показатель предлагается снизить с 81 до 51 года, для сосны — с 101 до 81 года, для берёзы и ольхи — с 71 до 51 года, для осины — с 41 до 31 года. Для дуба и лиственницы возраст сохранится в 101 год, для ясеня, липы, клёна и других лиственных — в 81 год.

Поправки предусматривают, что более ранняя вырубка позволит увеличить поступления в бюджет и снабдить деревообработку дополнительным сырьём. В результате отрасль сможет производить больше продукции с высокой добавленной стоимостью на экспорт. Министерство также указывает на снижение климатических рисков и сохранение углерода в долговечных изделиях вместо сжигания древесины на топливо.

 В министерстве объясняют, что действующие нормы ограничивают возможности владельцев леса вовремя принимать решения и повышают риски, связанные с вредителями и болезнями. По данным учёных, особенно ель после 50 лет становится уязвимой к короеду и теряет хозяйственную ценность.

Министр земледелия Армандс Краузе отметил, что существующие нормы пришли ещё из советского времени. «Ели начинают массово повреждаться короедом уже после 50 лет, но вырубать их разрешено только после 80. Мы хотим, чтобы вместо гниющих лесов появлялись новые посадки», — сказал он. Министр подчеркнул, что цель поправок — не латать бюджет, а достигнуть климатических целей и повысить устойчивость отрасли.

Однако исследования и стратегии ЕС показывают обратный тренд. В большинстве стран Европы ель и сосна вырубаются в возрасте 80–100 лет, дуб — 110–150 лет, бук — 100–130 лет. Увеличение возраста рубки способствует накоплению углерода и устойчивости леса, тогда как сокращение ведёт к потере биоразнообразия. Европейская лесная стратегия-2030 рекомендует переходить к выборочной рубке вместо сокращения возраста ротации рубок. 

Вице-президент Латвийской федерации лесопромышленников Кристапс Клаусс заявил, что поддерживает инициативу министерства сельского хозяйства: по его словам, действующие ограничения устарели, а ранняя вырубка позволит владельцам более гибко реагировать на климатические риски и даст отрасли больше сырья.

Против поправок выступила партия «Прогрессивные». По её мнению, сокращение возраста вырубки увеличит нагрузку на государственные леса, противоречит решению Конституционного суда и обязательствам Латвии в сфере сохранения природы.

 

