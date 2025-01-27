Рижская дума при участии посольства США старается обучать украинских беженцев латышскому

Рижское самоуправление реализовало проект в сотрудничестве с посольством США в Латвии. Цель проекта - помочь украинским беженцам быстрее и эффективнее интегрироваться в латвийское общество и на рынок труда.

В рамках проекта предлагались различные мероприятия, в том числе курсы латышского языка, углубленное изучение музыки и культуры, тренинги на темы социальной интеграции и менторская программа "Беженец-беженцу", направленная на помощь другим беженцам из Украины.

Основной целевой группой проекта были украинские беженцы, зарегистрированные в Риге, независимо от их возраста, пола, уровня образования и других факторов.

В целом в мероприятиях проекта приняли участие более 250 украинских беженцев, 124 беженца прошли обучение латышскому языку, а 20 обученных украинских менторов были приняты на работу в программу "Беженец-беженцу".

Проект реализован при финансовой поддержке посольства США в Латвии в размере 184 543 евро. Общая стоимость проекта составляет 226 642 евро.