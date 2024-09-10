Реформа налогов на рабочую силу: что будет?

Между работодателями, профсоюзами и правительством достигнута договоренность о таком возможном сценарии изменения налогов на рабочую силу.

С 2025 года планируется установить фиксированный необлагаемый налогом минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, с 2026 года он будет повышен до 550 евро, а с 2027 года - до 570 евро в месяц.

Уравновешивая необлагаемый минимум ставками подоходного налога с населения (ПНН), в целях упрощения системы налогов на труд планируется установить единую ставку ПНН в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц). Налог солидарности сохраняется для доходов выше 8775 евро в месяц.

В настоящее время дифференцированный необлагаемый налогом минимум применяется в постепенно уменьшаемой сумме к годовому доходу человека до 1800 евро.

Работодатели уже давно отмечают сложность этой системы и необходимость ее упрощения путем перехода к единому фиксированному необлагаемому минимуму для всех. Поскольку размер необлагаемого минимума останется неизменным независимо от зарплаты, у людей будет больше денег, несмотря на то, что ставка ПНН изменится с 20% и 23% в настоящее время до 25,5%.

Кроме того, предполагается, что с переходом на ставку базового подоходного налога с населения в размере 25,5% увеличится размер оправданных расходов на здравоохранение, образование и пожертвования.

В следующем году также планируется повысить необлагаемый налогом минимум для пенсионеров с 500 до 650 евро в месяц.

Чтобы компенсировать снижение доходов государственного бюджета и бюджета самоуправлений, вызванное изменением налогов на рабочую силу, 1% второго уровня пенсий будет переведен в первый уровень пенсий.

Ассоциация финансовой отрасли не поддерживает этот план правительства, поскольку этим шагом правительство решает сегодняшние проблемы за счет будущих пенсионеров, то есть сегодняшних работающих.

(Dienas Bizness)