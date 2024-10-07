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Проверка фактов: могут ли евродепутаты проходить без очереди в аэропортах?

Euronews 7 октября, 2024 16:53

Мир 0 комментариев

Могут ли евродепутаты проходить без очереди в аэропортах? Получают ли они бесплатные билеты на железнодорожный проезд в первом классе? А как насчёт покрытия их расходов? Разбирается Euronews в новой рубрике "Проверка фактов".

 Могут ли евродепутаты проходить без очереди в аэропортах? Получают ли они бесплатные билеты на железнодорожный проезд в первом классе? А как насчёт покрытия их расходов?

Избрание членом Европарламента даёт ряд преимуществ, в том числе надбавки на накладные расходы, компенсацию дорожных затрат, деньги на питание. Эти преимущества вызвали в Интернете дискуссии о том, на что именно имеют право евродепутаты и справедливо ли это.

Дискуссия приняла новый оборот, когда Фидиас Панайоту, известный кипрский видеоблогер, а теперь евродепутат, опубликовал в Instagram видео, в котором демонстрирует свой новый дипломатический паспорт.

В видео он говорит, что паспорт позволяет ему (как новоизбранному члену Европарламента) проходить без очереди в аэропорту, а также предоставляет в случае необходимости бесплатные визы в ряд стран. Панайоту утверждает, что, хотя паспорта и дают возможность много путешествующим политикам работать более эффективно, это может показаться несправедливым по отношению к обычным людям, вынужденным стоять в длинной очереди на паспортный контроль.

Выдает ли Европарламент дипломатические паспорта евродепутатам?

 Пресс-служба Европарламента сообщила, что евродепутаты не получают дипломатические паспорта, дающие им право на особый статус, привилегии или иммунитет.

Здесь заявили, что евродепутаты обязаны соблюдать таможенный и валютный контроль, добавив, что они могут получить "пропуск", который можно использовать в качестве безопасного проездного документа только для деятельности, связанной с парламентской работой, и в странах, признающих его действительным.

То, что Панайоту, судя по всему, держит в руках в своем видео, является дипломатическим паспортом, выданным правительством Кипра. Такие паспорта, выдаваемые национальными правительствами, дают определённые преимущества: например, ускоренное прохождение дипломатической полосы в аэропортах и отказ от визовых требований.

Какие льготы получают евродепутаты?

Европарламент не выдает дипломатических паспортов, но у него есть список льгот, которые евродепутаты всё же получают. Например, пособие на общие расходы, которые покрывают покупку компьютера, аренду офиса, расходные материалы.

Его размер составляет 4 950 евро, и оно вызывает споры, поскольку, получая его единовременно, евродепутаты не обязаны декларировать, как были потрачены средства.

"Единовременная выплата используется для того, чтобы гарантировать независимость мандата, и потому, что такая форма оплаты является наиболее экономичной", - заявили в Европарламенте.

Евродепутаты также получают суточные в размере 350 евро - фиксированную сумму, покрывающую расходы на проживание, питание и сопутствующие затраты за каждый день, их пребывания в Европарламенте.

Что касается командировочных, потраченные средства могут быть возмещены за проезд на заседания Европарламента, но только при условии предоставления проездных документов.

Потолок установлен на уровне: билета бизнес-класса на самолет, железнодорожного билета первого класса и 58 сантимов евро за километр при поездке на автомобиле (не более 1000 км).

Европарламентарии также могут получить компенсацию за проезд, проживание и сопутствующие расходы в пределах годовой суммы в 4 886 евро, если их работа выполняется за пределами страны. Если речь идет о мероприятиях, проводимых в ЕС, расходы на проезд определяются в зависимости от страны. Кроме того, евродепутатам возмещается две трети медицинских расходов.

Когда же член Европарламента покидает свой пост, он получает то, что некоторые называют "золотым парашютом": увольнительные в размере месячной зарплаты за проработанный год, максимум - за 2 года. Это при условии, что экс-депутат не займут должность в другом месте или не получит пенсию: в первом случае ему придётся вернуть выплаченные деньги, во втором - придётся выбирать.

Все евродепутаты получают одинаковую ежемесячную зарплату: 10 377,43 евро брутто и 8 088,03 евро нетто, хотя в некоторых странах с указанной суммы могут взиматься дополнительные сборы.

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