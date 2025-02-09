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Прогноз погоды на понедельник: снова мороз и солнце — осадков не ожидается

© LETA 9 февраля, 2025 14:48

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Следующая неделя начнется с холодной ночи и умеренного мороза в течение дня, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник будет частично облачно, больше облаков будет наблюдаться на северо-западе страны. Будет сухо, ветер - восточный, от слабого до умеренного.

Как и в прошлую ночь, значительно похолодает: на большей части территории страны температура воздуха упадет до -7...-12 градусов, в Курземе и вблизи побережья - до -2..-7 градусов. Отдельные участки дорог по-прежнему остаются скользкими.

В столице ночью небо временами будет проясняться, осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, столбик термометра упадет до -5...-7 градусов.

Днем во многих местах будет солнечно, осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный и северный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до 0...-4 градусов.

В Риге облака постепенно рассеются, будет сухо. По-прежнему будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха - не выше -1...-3 градусов.

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Роды у хомячка и сбежавший «пострадавший»: ложных вызовов пожарных и медиков все еще много

Важно 17:04

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В прошлом году число ложных вызовов оперативных служб по-прежнему было велико: например, у пожарных чуть ли не каждый четвертый вызов был необоснованным, как выяснило Латвийское радио. Впрочем, в основе ложных вызовов не всегда кроются недобрые намерения; но если такой вызов был сделан осознанно, то за ложную тревогу могут оштрафовать, и сумма штрафа может превысить 7000 евро.

В прошлом году число ложных вызовов оперативных служб по-прежнему было велико: например, у пожарных чуть ли не каждый четвертый вызов был необоснованным, как выяснило Латвийское радио. Впрочем, в основе ложных вызовов не всегда кроются недобрые намерения; но если такой вызов был сделан осознанно, то за ложную тревогу могут оштрафовать, и сумма штрафа может превысить 7000 евро.

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Железная дорога в Болдераю: начато сооружение контактной сети

Новости Латвии 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

На уходящей неделе началась активная фаза строительных работ - сооружение железнодорожной контактной сети на участке Засулаукс - Болдерая, сообщает Jauns.lv.

На уходящей неделе началась активная фаза строительных работ - сооружение железнодорожной контактной сети на участке Засулаукс - Болдерая, сообщает Jauns.lv.

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Подключение стран Балтии к единой европейской энергосети прошло успешно

Важно 14:27

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Страны Балтии в воскресенье днем успешно завершили тесты регулировки напряжения и синхронизации и подключились к единой европейской энергосети, о чем заявил 9 февраля на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

Страны Балтии в воскресенье днем успешно завершили тесты регулировки напряжения и синхронизации и подключились к единой европейской энергосети, о чем заявил 9 февраля на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

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За несколько дней собрано 10 тысяч подписей за сохранение удаленной работы в госаппарате

Важно 14:19

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На платформе Manabalss.lv примерно к полудню в воскресенье было собрано 10 тысяч подписей за инициативу, призывающую сохранить возможности удаленной работы в государственных и муниципальных учреждениях.

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Министр образования объяснила, почему нельзя переписывать контрольные работы

Важно 14:02

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Система оценивания в школах должна отражать реальные знания и навыки ученика, заявила в интервью LSM+ министр образования и науки Анда Чакша, сравнив учебный процесс с карьерой профессионального спортсмена.

Система оценивания в школах должна отражать реальные знания и навыки ученика, заявила в интервью LSM+ министр образования и науки Анда Чакша, сравнив учебный процесс с карьерой профессионального спортсмена.

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Почти 2000 старых лифтов в Латвии еще не прошли проверки на безопасность; срок — до 1 апреля

Новости Латвии 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

К 1 апреля нынешнего года по всей Латвии должны быть обследованы несколько тысяч лифтов, установленных до 2000 года. В противном случае могут запретить ими пользоваться. Впрочем, по наблюдениям Центра защиты прав потребителей, управляющие компании, которые содержат лифты, не слишком с этим спешат - до сих пор проверено чуть больше половины старых лифтов, сообщает программа TV3 Ziņas.

К 1 апреля нынешнего года по всей Латвии должны быть обследованы несколько тысяч лифтов, установленных до 2000 года. В противном случае могут запретить ими пользоваться. Впрочем, по наблюдениям Центра защиты прав потребителей, управляющие компании, которые содержат лифты, не слишком с этим спешат - до сих пор проверено чуть больше половины старых лифтов, сообщает программа TV3 Ziņas.

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