Прогноз погоды на понедельник: снова мороз и солнце — осадков не ожидается

В ночь на понедельник будет частично облачно, больше облаков будет наблюдаться на северо-западе страны. Будет сухо, ветер - восточный, от слабого до умеренного.

Как и в прошлую ночь, значительно похолодает: на большей части территории страны температура воздуха упадет до -7...-12 градусов, в Курземе и вблизи побережья - до -2..-7 градусов. Отдельные участки дорог по-прежнему остаются скользкими.

В столице ночью небо временами будет проясняться, осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, столбик термометра упадет до -5...-7 градусов.

Днем во многих местах будет солнечно, осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный и северный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до 0...-4 градусов.

В Риге облака постепенно рассеются, будет сухо. По-прежнему будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха - не выше -1...-3 градусов.