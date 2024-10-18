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Прицельный плевок в душу народа: в музее оккупации выставляют силиконовую задницу и дерьмового медведя

Редакция PRESS 18 октября, 2024 15:30

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История повлияла на то обстоятельство, что для латыша все, что связано оккупацией — тема особая. На этом фоне оскорбительной насмешкой выглядит то, что увидел в Угловом доме музея оккупации автор Pietiek.com Гунарс Нагелс. Он пишет: Угловой дом - немой свидетель изнурительной истории оккупации Латвии, памятник культуры национального значения. Здание является уникальным объектом, хранящим широкий спектр свидетельств событий, связанных с политическими репрессиями и преступлениями против человечности, совершенными в период оккупации СССР. В сознании латышского народа это место и термин «Угловой дом» ассоциируются с заключением, пытками, убийствами и моральной деградацией людей. Трагические истории людей, заключенных и убитых в этом здании, вызывают сильное человеческое сочувствие. В Латвии нет другого подобного объекта, который даже в своем нынешнем виде мог бы служить посланием будущим поколениям и предостережением от повторения подобных преступлений.

С 2014 года Общество музея оккупации Латвии получило честь и обязанность управлять частью Углового дома - рассказывать о страшных событиях и показывать комнаты, где латышских патриотов заключали в тюрьмы, допрашивали и расстреливали. За эту работу Общество получает большую поддержку от государства, покрывающую все расходы

Поэтому неприятным сюрпризом было зайти в выходные в Угловой дом и увидеть, что со стены выставочного зала снята информация на нескольких языках о 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР, по которой судили и расстреливали «изменников государства» и «лиц, виновных в контрреволюционной деятельности». На ней воспроизведена невыразительная работа под названием «Тетя кукушка и судьба грибов». Отвечая на пресс-конференции на вопрос о своем произведении, его автор М.О. сказал только: «Что я хотел сказать? H-hm Да Хороший вопрос. Hm Ну, вот и все. Спасибо»!

С другой стены выставочного зала убрана информация о руководстве Латвийской ССР и ВЧК СССР с 1917 по 1990 год. Вероятно, помешал небольшой позолоченный современный унитаз, установленный на небольшом возвышении перед стеной. В работе под названием «Дерьмовый медведь» в самом горшке также помещено какое-то бурое вещество.

В отсеке, где находился макет Рижской центральной тюрьмы с историей о 99 латышах, убитых там в последние дни «Страшного года», теперь представлена инсталляция. Ее автор, Андрис Марачковскис, начинает описание инсталляции с фразы. «Реалистичная силиконовая задница, которую периодически механически бьют ремнем».

Следует помнить, что прямо за стеной выставочного зала находится комната, в которой за тот памятный год были расстреляны 188 человек, в том числе президент латвийских скаутов, покойный генерал Карлис Гопперс.

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