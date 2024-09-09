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Помощь есть, но денег — нет: в бюджете Риги недостаточно средств на софинансирование мест в пансионатах для пожилых

Редакция PRESS 9 сентября, 2024 13:35

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии доступны два вида социальных учреждений: пансионаты общего типа и пансионаты семейного типа. Ситуация, когда пожилому человеку становится необходим уход круглосуточно, чаще всего наступает неожиданно. В этом случае родственникам нужно в кратчайшие сроки оформить необходимые документы, найти пансионат и средства. В Риге ситуацию спасает предоставляемое муниципалитетом софинансирование. В общих пансионатах оно составляет до 500 евро в месяц, в пансионатах семейного типа — до 800 евро. Но на самом деле, помещая близкого человека в социальное учреждение, не стоит рассчитывать на немедленную помощь самоуправления. В бюджете не хватает средств для удовлетворения потребностей всего населения, поэтому очередь движется очень медленно, рассказывает LSM.

Кристине рассказала программе 4.studija Латвийского телевидения, что ее мама находится в пансионате общего типа недалеко от Ауце. Долгие и сложные бюрократические процедуры в Рижском Социальном управлении немного облегчила информация о том, что столичный муниципалитет предоставляет ежемесячное софинансирование до 500 евро в месяц. В сентябре, поместив маму в пансионат, Кристине сразу начала оформлять пособие.

«Пособие было назначено в январе. Это был огромный путь, пока я собрала все документы. Она уже находилась в пансионате. Мне нужно было получить разрешение, чтобы она могла находиться в пансионате, хотя она уже была там три или четыре месяца», — рассказала она.

Спустя девять месяцев после назначения пособия, она все еще его не получила. Расходы на пансионат покрывают 85% минимальной пенсии мамы, оставшиеся 800-900 евро в месяц Кристине оплачивает сама.

«Сейчас ситуация такова, что я работаю, чтобы оплатить маме пансионат,» — признала Кристине.

В свою очередь, Лиене оформляет документы для перевода бывшей свекрови в пансионат, так как она единственная родственница, которая может заботиться о пожилой женщине. Несмотря на то, что пенсия свекрови немаленькая, Лиене также нужно доплачивать значительную сумму.

«Когда я подала документы, мне сказали, что финансирование получают те, кто подал в октябре. То есть в июне получают те, кто подал документы в октябре прошлого года. Сейчас, когда я интересовалась, оказалось, что нам нужно быть готовыми ждать это финансирование год», — поделилась Лиене.

Кристине также интересовалась в Департаменте благосостояния, почему она до сих пор не получает обещанные 500 евро. Кроме того, при оформлении документов социальный работник не предупредил, что деньги нельзя будет получить сразу. Кристине узнала, что сейчас она 66-я в очереди.

В Рижской думе пояснили, что никто из тех, кто поместил своего родственника в пансионат, не может рассчитывать на немедленное финансирование от самоуправления.

«В настоящее время ситуация напрямую связана с ограничением финансирования, из-за которого мы не можем удовлетворить все потребности жителей в длительном социальном уходе в соответствии с доступным бюджетом. Поэтому образуется очередь на финансирование. Это означает, что теперь ожидание составляет уже гораздо больше двух-трех месяцев, которые были бы разумным сроком ожидания», — сказала представитель департамента благосостояния Рижской думы Рута Климкане.

Есть надежда, что в сентябре ситуация будет пересмотрена и количество софинансирования в месяц увеличится. Тем не менее, всем, кто на последние деньги оплачивает пребывание своих близких в пансионате, следует учитывать, что деньги не выплачиваются задним числом. Таким образом, средства, уплаченные пансионату в ожидании софинансирования со стороны самоуправления, родственнику не возмещаются.  

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