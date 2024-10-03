«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Найти человека, который осознанно решил стать учителем, уже после работы в какой-либо отрасли, оказалось не так просто. В основном переход на работу в школу связан с обстоятельствами, вынужденным перерывом, а потом возвращением или же переосмыслением будущей карьеры в раннем возрасте. Именно такая история произошла со Светланой Рудько. Она больше 30 лет работает учителем географии и природоведения в Даугавпилсе, но изначально получила образование в области товароведения:

«Я закончила школу в 17 лет — и это была эра дефицита. Многие девочки пошли в торговое училище, чтобы работать в магазине, а потом поступить на товароведа. Я год благополучно отучилась в училище, закончила его с отличием. Пошла работать в магазин подарков “Дайна”, был такой в центре».

Отработав полгода, Светлана поняла, что ей это не интересно. И поступила в Даугавпилсский педагогический институт — это была вторая половина 80-х прошлого века. Хотя, опять же, и в этом случае о педагогической карьере Светлана не думала.

«Сначала у меня не было никаких мыслей по поводу того, что я буду работать учителем. И лишь начав преподавать, я поняла, что это мое. После института была построена школа в Первомайке: я пришла сюда, и вот уже 36 лет работаю. Наверно, это моё призвание», - говорит Светлана Рудько.

Светлана Рудько работает в школе Дружественного призыва с момента открытия, раньше это была средняя школа №16. Её коллега учитель биологии Елена Шилова после вуза сразу пошла в педагогику, но во время декрета школу, где она работала, закрыли:

«И меня сократили. Я полгода была на бирже. Нигде не было вакансий, а уже надо было выходить работать. И мне предложила знакомая идти на метеостанцию — наблюдала за погодой. Четыре года я там отработала, а потом меня позвали назад в школу. Изначально приглашали лаборантом. Спрашивали: пойдёшь, не пойдёшь? Я так год отработала, а на следующий год уже классное руководство дали».

Елена отмечает, что с удовольствием не делала бы перерыв в профессии учителя, но 15 лет назад такого спроса на педагогов, как сейчас, не было.

“ Некуда было устроиться, я искала. Без вариантов! А сейчас нет учителей, и никто не хочет», - признала Елена.

Директор Бикерниекской основной школы в Аугшдаугавском крае Алексей Мацкевич поделился, что после университета предполагал, что будет работать дипломатом, как и большинство его одноклассников. Однако ему предложили должность в Министерстве образования, где он и провёл 8 лет.

«По окончании работы в министерстве мне предложили поработать в Бикерниекской основной школе. Через несколько дней будет 12 лет, как я являюсь директором Бикерниекской основной школы. Иногда мне приходится работать и учителем истории, и учителем социальных знаний. Как директор, я сталкиваюсь с тем, что мне нужно вести уроки. Я переквалифицировался, отучился почти год», - рассказал Алексей Мацкевич.

Практически в первый же год работы директором Алексей Мацкевич понял, что надо будет и преподавать. Алексей признаёт, что тех, кто уходит из учительской сферы в другую профессиональную область намного больше:

«Система образования находится в полнейшем кризисе. Учителей катастрофически не хватает. В профессию приходят единицы. Даже, если это студент, выпускник вуза доходит до школы. Сколько он может продержаться? По моей печальной статистике — это 3-4 месяца. Мне часто приходится общаться с людьми, которые ушли из профессии — чтобы попытаться вернуть их в школу. Первый ответ —они не хотят возвращаться в эту среду, потому что чувствуют себя незащищенными и бесправными».

Почему всё же есть те, кто, наоборот, из другой сферы идёт в школу? По мнению Алексея Мацкевича, тут есть два фактора. Во-первых, кто-то в семье уже связан с педагогикой, а второе — это характер.

«У этого человека должен быть крепкий характер, потому что в современных условиях — это очень отчаянный поступок», - оценивает директор.

В Даугавпилсе в этом году кроме ставших уже привычными муниципальных стипендий для врачей, впервые в сотрудничестве с Даугавпилсским университетом, решили поддержать будущих учителей по естественным наукам. Вначале сентября город получил заявки от семи желающих.