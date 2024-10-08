Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Октября Завтра: Aina, Anete

Поддельный полицейский автомобиль и стрельба: подробности облавы на нелегальных мигрантов на границе

© LETA 8 октября, 2024 17:19

Важно 0 комментариев

Преследование нелегальных иммигрантов и их перевозчиков, задержанных сегодня в Айзкраукльском крае, правоохранители начали у границы в Силене, сообщил агентству ЛЕТА начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, отметив, что во время преследования пострадали четыре мигранта, которые находились в микроавтобусе.

Преследование микроавтобуса, на который были нанесены фальшивые опознавательные знаки полиции, началось почти у самой границы, в окрестностях пункта пограничного контроля Силене. К преследованию была привлечена Государственная полиция, и преследование продолжилось в Айзкраукльском крае, где в результате прострела автомобильных шин микроавтобуса его удалось остановить.

Среди задержанных несколько десятков нелегальных мигрантов и двое перевозчиков, в том числе задержан мужчина, в розыске которого полиция просила помощи общественности. В интервью Латвийскому радио Пуятс уточнил, что всего задержано 46 мигрантов, 42 из которых уже доставлены или сегодня будут возвращены в Беларусь. Кроме того, задержаны двое организаторов преступления, один из которых является подданным Украины, а второй - Беларуси.

Четыре человека, которые незаконно пересекли границу, в ходе задержания получили телесные повреждения, и вызванные медики доставили их в больницу, заверил Пуятс.

"Это можно считать серьезным случаем с той точки зрения, что использовался поддельный полицейский автомобиль, перевозчики каким-то образом выдали себя за государственных должностных лиц и при этом агрессивное управление автомобилем создало угрозу другим участникам движения. Такие действия - большая наглость", - подчеркнул начальник погранохраны.

По словам Пуятса, всю восточную государственную границу невозможно охранять на сто процентов и отдельным иммигрантам все же удается проникнуть в Латвию. "Несмотря на то, что в укрепление восточной границы вложены большие ресурсы, к каждому дереву пограничника не поставишь, к тому же до конца не завершена вся технологическая инфраструктура на границе", - отметил Пуятс.

В интервью Латвийскому радио начальник погранохраны сообщил, что информация о том, что такое преступление, возможно, будет организовано, поступила в распоряжении правоохранителей ранее.

Пуятс подчеркнул, что последние три дня на границе с Беларусью вновь возросло давление нелегальной иммиграции. В то же время наблюдается снижение усилий иммигрантов по пересечению белорусско-польской границы, в связи с чем эти люди могут быть направлены в Латвию, как в аналогичной ситуации в прошлом году. "Они могут больше стараться к началу зимы проникнуть в Латвию, так как в зимних условиях передвижение объективно затруднено", - подчеркнул Пуятс.

Во вторник на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня отметила, что это задержание подтверждает, что вложения в государственную безопасность чрезвычайно важны и в нынешней ситуации являются приоритетом бюджета.

Премьер отметила, что это вопрос общей безопасности Евросоюза, и выразила благодарность службам внутренних дел.

Как сообщалось, сегодня утром Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в рамках активной операции задержала несколько десятков нелегальных мигрантов и их перевозчиков.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Медовый кризис: пчеловодам придется подумать, чтобы завоевать европейский рынок

Бизнес 18:59

Бизнес 0 комментариев

В этом году пчеловодческая отрасль страны тоже переживает кризис. На местном рынке меда в избытке, а на экспортных рынках, от которых в основном зависит отрасль, наблюдается застой. Продать продукцию сложно. Об этом сообщил член правления Латвийского пчеловодческого общества (LBB) Валтерс Брусбардис агентству LETA.

В этом году пчеловодческая отрасль страны тоже переживает кризис. На местном рынке меда в избытке, а на экспортных рынках, от которых в основном зависит отрасль, наблюдается застой. Продать продукцию сложно. Об этом сообщил член правления Латвийского пчеловодческого общества (LBB) Валтерс Брусбардис агентству LETA.

Читать
Загрузка

Российские войска вошли в Торецк в Донецкой области

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

В городе на востоке Донецкой области, где когда-то проживало более 30 000 человек, осталось всего 1 600 жителей. Российские войска вошли в восточную часть Торецка в Донецкой области, сообщает Euronews со ссылкой на украинское военное командование.

В городе на востоке Донецкой области, где когда-то проживало более 30 000 человек, осталось всего 1 600 жителей. Российские войска вошли в восточную часть Торецка в Донецкой области, сообщает Euronews со ссылкой на украинское военное командование.

Читать

Латвийские туристки изнасилованы в центре Парижа. Посольство призывает: будьте осторожны!

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Вечером в субботу, 5 октября, группа из семи мужчин изнасиловала двух латвийских туристок в Париже, на Марсовой площади возле Эйфелевой башни. Женщины, пострадавшие от сексуального насилия в Париже, пока не обратились в посольство Латвии с просьбой о консульской помощи.

Вечером в субботу, 5 октября, группа из семи мужчин изнасиловала двух латвийских туристок в Париже, на Марсовой площади возле Эйфелевой башни. Женщины, пострадавшие от сексуального насилия в Париже, пока не обратились в посольство Латвии с просьбой о консульской помощи.

Читать

Фиксированный необлагаемый минимум и повышение подоходного налога: правительство решилось

Новости Латвии 18:27

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум и повысить ставку подоходного налога с населения (ПНН), предусматривают поддержанные правительством во вторник поправки к закону о подоходном налоге с населения, подготовленные Министерством финансов.

Со следующего года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум и повысить ставку подоходного налога с населения (ПНН), предусматривают поддержанные правительством во вторник поправки к закону о подоходном налоге с населения, подготовленные Министерством финансов.

Читать

Налог на местные овощи и фрукты: сниженную ставку предлагается пролить еще на несколько лет

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Не до конца этого года, а вплоть до 31 декабря 2028-го — такие поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающие сохранение сниженной ставки налога на характерные для Латвии овощи и фрукты, утвердило правительство. На «технически обработанные» продукты (мороженые, соленые, сушеные) льгота не будет распространяться, но на мытые, чищеные, резаные и расфасованные — да, сообщает LSM+.

Не до конца этого года, а вплоть до 31 декабря 2028-го — такие поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающие сохранение сниженной ставки налога на характерные для Латвии овощи и фрукты, утвердило правительство. На «технически обработанные» продукты (мороженые, соленые, сушеные) льгота не будет распространяться, но на мытые, чищеные, резаные и расфасованные — да, сообщает LSM+.

Читать

В Латвии хотят начать борьбу с разрешенными до сих пор российскими товарами и магазинами: итоги заседания Кабмина

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Читать

Над лесом кружат дроны: кто и зачем запускает их в глуши?

Новости Латвии 18:07

Новости Латвии 0 комментариев

АО Latvijas valsts meži (LVM) использует большой парк из 172 беспилотников в различных видах лесохозяйственной деятельности.
Они все чаще используются для обследования объектов лесной инфраструктуры – мостов и труб, находящихся в ведении LVM, для более эффективной работы, пишет портал Grani.lv

АО Latvijas valsts meži (LVM) использует большой парк из 172 беспилотников в различных видах лесохозяйственной деятельности.
Они все чаще используются для обследования объектов лесной инфраструктуры – мостов и труб, находящихся в ведении LVM, для более эффективной работы, пишет портал Grani.lv

Читать