Подавайте заявки: Госагентство занятости откроет курсы латышского для работающих

На обучение могут претендовать люди, отвечающие хотя бы одному из трех критериев: недостаточное образование, чтобы конкурировать на рынке труда, возраст 50 лет и старше, имеющаяся или прогнозируемая инвалидность.

ГАЗ планирует улучшить знания почти 800 работающих. Обучение будет бесплатным. Программа обучения реализуется в рамках проекта "Развитие навыков для взрослых", финансируемого Фондом восстановления Европейского союза.

Больше информации здесь.