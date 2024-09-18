Наибольшее финансирование на эти цели выделили такие фармацевтические компании, как "Bayer", "Merck Sharp&Dohme Latvija" и "AbbVie", свидетельствуют обнародованные Инспекцией здравоохранения данные за 2023 год.

В основном спонсируются профессиональные и отраслевые общества врачей и фармацевтов, но часто выплачиваются и гонорары врачам, а также их участие в различных международных конференциях. Среди получателей гонораров и бывший депутат Сейма, а ныне министр здравоохранения Хосам Абу Мери, а также в большом количестве - различные государственные и региональные больницы, получившие поддержку на проведение мероприятий и обучение специалистов.

Например, базирующийся в Германии флагман фармацевтической отрасли "Bayer" в прошлом году задекларировал траты на организации медработников в объеме 1,66 млн евро.

Чуть скромнее оказались "Merck Sharp&Dohme Latvija" и "Merck Serono", выделившие в общей сложности 1,11 млн евро.

В верхушке самых щедрых компаний преобладают бренды различных иностранных компаний. Это, впрочем, не удивляет, если учесть, что доля иностранных производителей на латвийском рынке лекарств превышает 95%.

(Diena)