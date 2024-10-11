Pietiek: для убийства Бункуса купил синий фургон, но стреляли из оранжевого. Заметит ли это судья?

Они описывают автобус как бежевый или серый с синим или серым тентом, без каких-либо вставок или вырезов в тенте, без маячков, с обычной кабиной с двумя дверями. Но на месте преступления автобус был описан свидетелями как оранжевый с двойной кабиной, с грузовым ящиком, с оранжевым тентом, с маячками, установленными на крыше.

Как пишет Лато Лапса в своей последней записи на YouTube, рижскому судье Сигите Долниеце теперь предстоит решить, обращать ли внимание полиции и прокуратуры на эту «странность» или нет.