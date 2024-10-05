Переполох около школы в Пурвциемсе: школьники сообщили о мужчине с оружием; а был ли пистолет?

Около Пурвциемской средней школы после уроков возник изрядный переполох. К зданию учебного заведения подъехало несколько автомашин Госполиции и экипаж неотложной медицинской помощи.

В полицию поступило сообщение, что кто-то ходит рядом с территорией школы с оружием. Новости среди детей распространились быстро, у всех в руках были телефоны и происходящее фиксировалось. По-видимому, присутствие оперативных служб казалось им чем-то увлекательным.

"Короче, у одного мужчины был пистолет. Скорее всего, бутафория. И там еще были наркоманы. Их теперь заберут и увезут в реанимацию. Куда они сейчас идут? Там машина, один сидит. Вообще ничего неизвестно. Стреляли? Нет, он просто пугал детей", - рассказали журналистам Degpunktā учащиеся школы.

Приехавшие за детьми родители были в недоумении по поводу возникшей суеты, рассказы детей показались им недостоверными, но вызвали много вопросов. Мама одного школьника на вопрос, понимает ли она, что произошло, ответила: только по рассказам детей: "По словам очевидцев, я так поняла, что один парень пострадал. От чего, я не знаю, сказали, что ранен в ногу".

Съемочная группа встретила другую маму, которую вызвала в школу полиция. Ее сына осмотрели медики, и поначалу она сама не знала, что именно случилось.

"Установить, есть ли необходимость везти в больницу или нет. Он отказался, так как был в состоянии алкогольного опьянения. Ему дали бланк [расписаться], что его не надо везти в больницу. Повезут на экспертизу, есть наркотики или нет", - рассказывает мама.

Редакция Degpunktā обратилась в связи со случившимся в руководство школы, но получила ответ, что в помещениях и на территории учебного заведения ничего не произошло. Сутки спустя среди молодежи стали распространяться видеоролики, на которых виден мужчина с предметом, похожим на оружие. Он показывает этот предмет детям. Похоже на то, что мужчина с ними знаком.

В одном из этих видео сообщается следующее: "Друзья, хотя официальная информация нигде недоступна, подписчики рассказывают, что полиция выехала на место из-за персонажей из этого видео. Они якобы размахивали пистолетом. Говорят даже, что они какого-то школьника избили. Но я по-прежнему жду информацию от полиции".

Тем не менее полиция заявляет, что изначальная информация об оружии не подтвердилась.

"По прибытии сотрудников Госполиции стражи порядка встретили подростка, который заявил, что у него попытались отнять телефон, нанеся телесные повреждения, а еще один подросток за это время успел убежать. Пострадавший назвал вероятного виновного, бывшего в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек задержан и начат уголовный процесс", - сообщает представитель Госполиции Лига Дзилюма.

Из комментария Госполиции видно, что задержан кто-то из учащихся школы, но о мужчине из видеоролика вообще не упоминается.