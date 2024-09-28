Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Пастор Зейля приговорен к шести годам и десяти месяцам за сексуальные преступления

© LETA 28 сентября, 2024 10:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил сегодня священника Резекненско-Аглонской епархии Павла Зейлю, обвиняемого в сексуальных преступлениях, к шести годам и десяти месяцам лишения свободы, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Он также помещен под пробационный надзор на четыре года и шесть месяцев.

Другой фигурант дела был приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы и пробационному надзору на пять лет.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде. Прокуратура заверила агентство ЛЕТА, что удовлетворена приговором суда и не намерена подавать протест.

7 июня 2019 года уголовное дело в отношении одного из обвиняемых - мужчины 1955 года рождения - было прекращено в связи с его смертью.

Двум лицам было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в группе лиц. Одному из них также было предъявлено обвинение в торговле людьми. Уголовный закон предусматривает за это лишение свободы на срок от трех до 12 лет.

Согласно обвинительному заключению, преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год.

Один из обвиняемых удовлетворил половое влечение неестественным способом, воспользовавшись доверием и зависимостью несовершеннолетней жертвы. Преступление было совершено в марте 2017 года в группе лиц по предварительному сговору, сообщает прокуратура.

В период с конца 2017 года по август 2018 года лицо удовлетворяло половое влечение, пользуясь беспомощным состоянием и доверием другой жертвы. Это преступление также было совершено в группе лиц по предварительному сговору. Также известно, что это преступление было совершено в отношении психически больного человека.

Сексуальные действия происходили в здании, принадлежащем римско-католической церкви Богоматери Скорбящей в Резекне.

Зейля провел некоторое время под стражей, но позже был отпущен под залог в 5 000 евро. В ходе расследования было проведено несколько обысков в Риге и Резекне, в результате которых были изъяты различные видео- и фотофайлы, содержащие, как выяснилось, порнографические материалы. В ходе уголовного разбирательства были изъяты деньги в размере более 20 000 евро и золотые монеты на сумму почти 10 000 евро.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что один из пострадавших, достигший совершеннолетия, вырос в системе детских домов и почти всю свою жизнь провел в детских домах и пансионатах. Он был признан умственно отсталым, но не был лишен дееспособности, поэтому в течение дня мог свободно покидать территорию пансионата и заниматься своими делами. Так он познакомился со своими обидчиками, двумя пожилыми мужчинами старше 60 лет по имени Петерис и Айвар, на рижском автовокзале.

Мужчину возили в Латгале на поезде. К нему применяли физическое насилие и платили деньги - иногда пять евро, иногда давали сигареты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 90 реакций
Комментарии (0) 90 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать