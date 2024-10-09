Парламентский секретарь Минобороны дал союзникам неправильный сигнал о внешней политике Латвии

Председатель комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") также назвал это совершенно недопустимым, предположив, что присутствие Швинки на мероприятии могло быть согласовано с руководством "Прогрессивных", поскольку в партии есть левое крыло.

Парламентский секретарь является вторым по рангу политическим чиновником в Минобороны и представляет министра на международном уровне, участвуя в мероприятиях НАТО и Европейского союза. Участие парламентского секретаря Минобороны в этом мероприятии может дать союзникам неправильный сигнал о внешней политике Латвии, заявила Мурниеце.

Представители коалиционных партий и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") считают, что оценку действиям Швинки должен дать министр обороны Андрис Спрудс, представляющий ту же партию, но, по мнению Мурниеце, оценку этому поступку должна дать премьер-министр, так как она отвечает за работу правительства в целом. Представитель "Объединенного списка" Эдгарс Таварс считает, что представляющий "Прогрессивных" министр этот вопрос решать не будет, поэтому премьер-министр должна обеспечить отстранение парламентского секретаря от должности. Мнение министра обороны по поводу участия парламентского секретаря в акции в основном совпадает с тем, что сказал сам Швинка, то есть министр не видит причин для его замены