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Парламентский секретарь Минобороны дал союзникам неправильный сигнал о внешней политике Латвии

la.lv 9 октября, 2024 10:00

Новости Латвии 0 комментариев

Участие депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинки ("Прогрессивные") в акции памяти жертв среди гражданского населения Палестины может иметь более далеко идущие последствия, чем кажется на первый взгляд. Так считает бывший министр обороны и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Нацобъединение).

Председатель комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") также назвал это совершенно недопустимым, предположив, что присутствие Швинки на мероприятии могло быть согласовано с руководством "Прогрессивных", поскольку в партии есть левое крыло.

Парламентский секретарь является вторым по рангу политическим чиновником в Минобороны и представляет министра на международном уровне, участвуя в мероприятиях НАТО и Европейского союза. Участие парламентского секретаря Минобороны в этом мероприятии может дать союзникам неправильный сигнал о внешней политике Латвии, заявила Мурниеце.

Представители коалиционных партий и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") считают, что оценку действиям Швинки должен дать министр обороны Андрис Спрудс, представляющий ту же партию, но, по мнению Мурниеце, оценку этому поступку должна дать премьер-министр, так как она отвечает за работу правительства в целом. Представитель "Объединенного списка" Эдгарс Таварс считает, что представляющий "Прогрессивных" министр этот вопрос решать не будет, поэтому премьер-министр должна обеспечить отстранение парламентского секретаря от должности. Мнение министра обороны по поводу участия парламентского секретаря в акции в основном совпадает с тем, что сказал сам Швинка, то есть министр не видит причин для его замены

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