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Осенний активный отдых в Вентспилсе

Вентспилс 12 сентября, 2024 15:36

Вентспилс

Вентспилс привлекателен не только летом, но и осенью, когда можно прогуляться по берегу моря и живописным паркам или посвятить свободное время различным физическим нагрузкам. Самыми популярными объектами активного отдыха в Вентспилсе являются Парк приключений с родельной трассой и Парк водных приключений, где круглый год царит тропическая атмосфера. В свою очередь зимним радостям можно предаться на катке Ледового холла.

В зоне водных аттракционов и спа-зоне Парка водных приключений до 18 сентября будут проводиться ежесезонный плановый ремонт и техническое обслуживание оборудования. В это время водные аттракционы и спа-зона не будут работать. А с 18 сентября здесь ждут посетителей каждую неделю со среды по воскресенье с 12.00 до 21.00, как и в предыдущие осенне-зимние сезоны.

В зоне развлечений Парка водных приключений веселые моменты подарят бассейн с искусственными волнами, детский бассейн, водные горки, река Калну, спа-ванны и сауна, а в спа-зоне - турецкая баня, ароматические сауны, соляная комната, бассейн с холодной водой и массажный душ. Здесь также имеются два плавательных бассейна и атлетический зал. Парк водных приключений является излюбленным местом отдыха семей и дружеских компаний.

Информация о ценах на услуги: www.udensparks.lv, тел. 25636777.

Адрес: ул. Лауку, 5, Вентспилс.

Вентспилсский Парк приключений до середины октября предлагает зону развлечений и веревочную трассу "Кошачья тропа", круглогодично доступные площадки для пейнтбола и лазертага, а также спуски по родельной трассе. В зоне аттракционов Парка приключений можно весело провести время на бамперных лодках и бамперных машинах, трамплин-лодке, на трассе камерного шарканья, на батутах для банджи-джампинга, катапульте, батутном комплексе и др. Доступность аттракционов зависит от погоды.

В Парке приключений находится крупнейшая в Балтии всесезонная родельная трасса, которой этим летомисполнилсягод. На данный момент на трассе зафиксировано уже около 150 000 спусков. Длина родельной трассы составляет 800 метров,а самогоспуска - 580метров.Трассаимеет360-градусный виражи позволяетразвивать максимальную скоростьдо 40км/ч. Сани двухместные, оснащены электронной системой торможения.

Вентспилсская родельная трасса доступна для посетителей круглый год – при необходимости во время непогоды сани оснащаются чехлами.

Вентспилсский Парк приключений и родельная трасса приглашает посетителей в сентябре по будним дням с 15.00 до 20.00, а по субботам и воскресеньям с 11.00 до 20.00. Для экскурсионных групп по предварительной заявке услуги Парка приключений будут предоставляться в будние дни даже раньше установленного времени работы.

Для любителей прогулок здесь же, в Парке приключений, на вершине горы «Шляпа Лемберга» можно увидеть скульптуру "Благородным оленям в Курземе - 100" и полюбоваться прекрасным видом на город и море.

Информация о ценах на услуги и времени работы: www.piedzivojumuparks.lv, тел. 28611333.

Вентспилс является привлекательным местом в любое время года также и для групп школьников.

В осенние месяцы на объектах активного отдыха действует специальное предложение для школьных экскурсий: 2-часовое пребывание в Парке водных приключений обойдется школьнику в 6EUR, также и каток вместе с прокатом коньков стоит для школьника всего 6EUR. Следует отметить, что при посещении катка группами школьников необходимо сделать предварительную заявку либо услугами общественного катка можно воспользоваться в установленное время.

В Парке приключений школьным группам предлагается посещение «Кошачьей тропы» по цене 6 евро с человека, игра в пейнтбол и лазертаг за 8 евро с человека, на другие аттракционы предоставляется скидка 15%, а 2-кратный спуск на роделе для каждого ученика стоит всего 3 евро. Для сопровождающих группу посещение любого из мероприятий активного отдыха в рамках данного предложении является бесплатным.

Для школьных групптакжедействует специальноепредложениена ночлегв гостинице олимпийскогоцентра"Вентспилс": двухместный номер без завтрака стоит всего 24 евро, трехместный – 36 евро, а четырехместный - 48 евро.

Информация о гостинице размещена на сайте www.hotelocventspils.lv, резервирование – по тел. 28337859 или э-почте hoteloc@ventspils.lv.

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