Обновить и улучшить: как Совет по нацбезопасности планирует противостоять угрозе дронов

Над усовершенствованием процедур будут работать Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) в сотрудничестве с Министерством внутренних дел.

Во вторник в Рижском замке под руководством президента состоялось заседание СНБ, на котором рассматривался вопрос о российском военном дроне, упавшем 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края. Совет заслушал промежуточный отчет о расследовании, проведенном Министерством обороны и НВС.

В Гайгалавской волости упал начиненный взрывчаткой российский беспилотник типа "Шахед", целью которого была Украина, но он попал на территорию Латвии. НВС следили за ситуацией, но не было принято решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух истребители НАТО. Когда беспилотник упал, его боеголовка была деактивирована. По мнению руководства НВС, собранная на данный момент информация позволяет считать, что прилет беспилотника в Латвию не следует рассматривать как открытую военную эскалацию против нее.

В заявлении по итогам заседания СНБ подчеркивается, что продолжение Россией военных действий в Украине с широким использованием беспилотников не исключает возможности дальнейших инцидентов. "Латвийских граждан призывают сохранять бдительность и при необходимости обращаться в правоохранительные и компетентные органы", - говорится в заявлении.

Углубленное рассмотрение результатов расследования инцидента запланировано на следующем заседании СНБ.