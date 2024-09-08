"Как я уже упоминал ранее, наука неумолимо твердит, что из-за глобального потепления человечество погибнет в этом веке. Некоторые индивиды, вероятно, выживут, но существующий порядок и государства, по-моему, рухнут за 20-30 лет. Взвесим некоторые практические вопросы - как действовать.

Для Латвии самый вероятный сценарий - более сильная жара, сушь и более губительные грозы в ближайшие годы, после этого ожидается остановка теплого течения в Атлантическом океане и суровые зимы, огромные колебания температур, трудности с выращиванием продовольственных культур.

Будь у власти разумные люди, был бы принят закон, что у всех новостроек главная жилая площадь должна быть под землей, так как лишь там можно обрести укрытие от сильной жары, холода и в случае войны.

Под землей можно выращивать пищевые культуры, но для света и контроля температуры нужна электроэнергия, поэтому необходимы атомные электростанции. Все инвестиции нужно вкладывать в строительство подземного жилья и атомных электростанций.

Образование должно быть добровольным, учеба - удаленной. На всю Латвию хватит примерно 10 учителей основной школы, 10 - средней школы и 20 вузовских профессоров. Остальным надо искать работу в других областях.

Родившихся после 2000 года не нужно включать в обязательную пенсионную систему, так как они, скорее всего, не доживут до пенсионного возраста. Они могут делать добровольные накопления, а налоги, заплаченные государству, надо направить на то, чтобы как можно больше людей пережило ожидаемый апокалипсис.

Так как главные виновники ожидаемого апокалипсиса являются наибольшими загрязнителями - это США, Канада, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Австралия и некоторые другие - Латвия и Европа в целом должны конфисковать активы предприятий этих стран и вложить деньги в строительство подземного жилья.

Восточная Европа долго страдала от российской агрессии, и последние годы жизни мы заслужили провести без губительного влияния России. Поэтому сейчас надо использовать все возможности для уничтожения России; самый реальный вариант - стереть Москву с лица земли.

Почему об этом не говорят политики и журналисты? Они служат краткосрочным интересам и деньгам, а не истине. Когда большинство в обществе осознает приближение неизбежной катастрофы, будет поздно что-либо менять, и начнется хаос, борьба за выживание.

Я забыл упомянуть об угрозе войны и миграции. Стихийные бедствия повлекут колоссальную миграцию; реальный сценарий таков, что в Латвии будет объявлено чрезвычайное/военное положение и всех мигрантов на границе будут расстреливать. Так что мы сами должны производить оружие и боеприпасы".

Впрочем, комментарии под постом весьма скептичны - многие считают, что Янис чересчур преувеличивает.