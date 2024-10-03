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Нужно исключить ситуацию, когда семейный врач отправляет в Сиротский суд информацию о непривитых детях: Центр защиты прав детей

tv3.lv 3 октября, 2024 16:15

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LETA

«Я бы хотела исключить ситуации, когда семейный врач или медицинское учреждение «просматривают» список непривитых детей и отправляет информацию в сиротский суд», - сказала Гунита Ковалевска, руководитель Центра защиты детей, в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3, отвечая на вопрос, какова должна быть роль сиротских судов в защите непривитых детей.

Ковалевская, руководитель Центра защиты детей, подчеркнула, что «сам факт отсутствия прививок не угрожает жизни и здоровью детей». Она отметила, что сотрудники суда по делам сирот не являются медицинскими специалистами и поэтому не могут принимать решения, основываясь только на том, что ребенок не был привит.

В Сиротский суд можно обращаться, когда медицинское учреждение или семейный врач сообщают, что жизнь и здоровье ребенка находятся под угрозой или под угрозой срыва.

«Я также хотела бы исключить ситуации, когда семейный врач или орган здравоохранения «просматривает» список детей, которые не были привиты, и отправляет информацию в Сиротский суд. Потому что Сиротский суд не сможет принять решение по существу, имея такую информацию. Сам по себе факт отсутствия прививки не угрожает жизни и здоровью ребенка. Тогда должно быть решение медицинского учреждения, обоснованная информация о том, что здоровье и жизнь ребенка могут быть под угрозой, и тогда Сиротский суд может принять это решение за родителей», - говорит Ковалевска.

Ковалевска также отмечает, что в Латвии есть родители с разными мнениями. Существует также мнение, что некоторые вакцины могут вызывать побочные эффекты, поэтому родители предпочитают не прививать своих детей. «Однако, размышляя над этим вопросом, важно понять, что беспокоит и чего опасаются родители», - говорит Ковалевска, добавляя, что важно также обсудить, как достучаться до родителей. Людям, которые хотят лучшего для своих детей, но решают отказаться от вакцинации из-за опасений за их здоровье и будущее.

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