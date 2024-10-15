Ночная погоня: подросток без прав устроил гонки на улицах Риги, пытаясь скрыться от полиции (ВИДЕО)

13 октября около 01:00 наряд полиции, следивший за дорожным движением в Риге, заметил на улице Сатеклес автомобиль марки "BMW", водитель которого, судя по всему, не был пристегнут ремнем безопасности. Чтобы подтвердить этот факт, правоохранители, включив специальные звуковые и световые сигналы, отдали приказ остановить транспортное средство, однако водитель BMW начал резко увеличивать скорость и поехал по улице Лачплеша в направление Островного моста.

Пытаясь скрыться водитель несколько раз превышал разрешенную скорость движения - вместо 70 км/ч он ехал со скоростью 164 км/ч. Также водитель несколько раз проигнорировал красный сигнал светофора.

В ходе преследования водителя автомобиля BMW неоднократно просили остановить транспортное средство, однако он проявил большую неосторожность и продолжал грубо игнорировать просьбы полицейских.

Продолжая движение по улице Золитудес, правоохранители смогли остановить его. Позже сотрудники Государственной полиции установили, что автомобилем управлял 16-летний подросток без водительских прав.

Молодой человек пояснил, что взял машину у родителей, пока они спали, чтобы отвезти знакомого домой. Всего за нарушения на дороге на молодого человека возбуждено 11 производств об административных правонарушениях - одно за вождение без водительских прав, одно за неподчинение законным требованиям полиции об остановке транспортного средства (за побег), два за агрессивное вождение, три за превышение скорости и четыре за несоблюдение запрещающего сигнала светофора.